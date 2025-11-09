ترامب يغفو بمؤتمر صحفي ويثير سخرية وتفاعلا على المنصات

ففي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض حول خفض أسعار أدوية إنقاص الوزن الشائعة، التقطت عدسة الكاميرات ترامب والنعاس يغالبه. وأوردت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس أمضى ما يقرب من 20 دقيقة وهو يحاول إبقاء عينيه مفتوحتين خلال الفعالية.

ولم يفوت الديمقراطيون لحظة غفوة ترامب، وأبرزهم حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم المعروف بانتقاداته الحادة للرئيس الجمهوري، إذ غرّد بسخرية: "ترامب النعسان عاد مجددا".

مع العلم أن ترامب سبق له أن أطلق على بايدن لقب "جو النائم"، وقال مرة "أنا الأكثر شبابا، فأنا ما أزال شابا مفعما بالحيوية والنشاط.. عندما أنظر إلى جو (بايدن)، لا أعرف".

وفي وقت سابق، قال ترامب (79 عاما) إنه ينام من 3 أو 4 ساعات فقط في اليوم، بينما من هم في عمره يحتاجون إلى 7 أو 8 ساعات من النوم يوميا.

وأثارت غفوة ترامب خلال مؤتمر صحفي موجة من التعليقات الممزوجة بعضها بسخرية. وقد رصدت بعضها حلقة (2025/11/9) من برنامج " شبكات".

وغرّد وائل على انتقاد ترامب للآخرين، قائلا:

العمل لساعات طويلة يؤثر على أي إنسان سواء كان ترامب أو بايدن، لكن ترامب ينظر لأخطاء الآخرين فقط ولا يرى نفسه مخطئا أبدا. بواسطة

ولا ترى رحمة ضررا في غفوة ترامب، بقولها:

"عادي إذا كان ترامب يعاني من التعب.. تشعر أنه يشتغل 24 ساعة ولا يتوقف.. لكن بايدن كان كل شوية يغفو ويتعثر ويتلعثم... ترامب لا يزال يحافظ على لياقته". بواسطة

ويرى لويس في تعليقه أن ترامب أحرج نفسه، ويقول:

"دون النعسان" يأخذ قيلولة قصيرة أثناء اجتماع. أما فريقه فيتباهى بأنه لا ينام أبدا، لكن لو توقف عن منشوراته الليلية الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وأخذ قسطا من الراحة، فلن يُحرج نفسه أمام الجميع". بواسطة

أما علي فيشكك في الصور، إذ غرّد يقول:

" الصور قد تكون غير دقيقة 100%... اللقطات السريعة في التصوير قد تُظهر أي إنسان وعيونه مغمضة". بواسطة

وحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، فلم يكن الرئيس نائما.. فقد تحدث طوال الوقت وأجاب عن العديد من أسئلة الصحفيين خلال هذا الإعلان الذي يمثل انخفاضا تاريخيا في أسعار دوائين يساعدان مرضى السكري وأمراض القلب والسمنة وغيرها من الأمراض.