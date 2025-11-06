أول "حفل شواء" في الفضاء.. رواد صينيون يحتلفون بالإنجاز على طريقتهم

في حدث فريد من نوعه في تاريخ الرحلات الفضائية، تمكّن رواد فضاء صينيون من إقامة أول "حفل شواء" في الفضاء على متن محطة الفضاء الصينية.

مقاطع فيديو نشرها مركز رواد الفضاء أظهرت مشاهد غير مسبوقة لأفراد طاقمي مهمتي "شنتشو-20″ و"شنتشو-21" وهم يستمتعون بشواء فضائي باستخدام الفرن الجديد المثبّت حديثا داخل محطة "تيانغونغ".

🥩A space BBQ party is on! 🌽🍖Grilling kebabs and steaks in space is no longer a dream — the @CNSpaceStation has its own space oven! 😋Check out the astronauts enjoying roasted chicken wings and beef steak. Hungry yet? [📹CMG] pic.twitter.com/uKHjQJ0eKD — Chinese Space Station (@CNSpaceStation) November 4, 2025

وفي التجربة الأولى من نوعها، طها الرواد أجنحة الدجاج المتبلة داخل الفرن لمدة 28 دقيقة فقط قبل الاستمتاع بأكلها، في حين أعدّ الرائد وانغ جيه شريحة لحم بالفلفل الأسود خصيصا لزميله تشن دونغ قائد مهمة "شنتشو-20″، وسط أجواء احتفالية طريفة نقلتها عدسات البث المباشر.

ووفقا لما نقلته وكالة "شينخوا" الرسمية، استقبل الطاقم هذه الوجبة بحماس وفرح شديدين، حيث عبّروا عن شعورهم بأنهم "في بيتهم الثاني"، رغم كونهم على متن مركبة تدور حول الأرض بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة.

وليست هذه المرة الأولى التي يُجرَّب فيها الطبخ في الفضاء، فقد كانت محطة الفضاء الدولية قد اختبرت عام 2020 نموذجا أوليا لفرن، وتم خلال التجربة خبز خمس قطع من بسكويت رقائق الشوكولاتة، لكن العملية استغرقت 130 دقيقة كاملة بسبب صعوبة تحقيق توزيع حرارة متجانس في بيئة منعدمة الجاذبية.

أما في محطة "تيانغونغ"، فقد تمكن المهندسون الصينيون من تصميم نظام تسخين مبتكر يسمح بشواء الطعام في أقل من نصف ساعة، مع آلية محكمة لجمع أبخرة الطهي وضمان سلامة الهواء داخل المقصورة.

تأتي إضافة الفرن إلى المطبخ الفضائي ضمن برنامج وطني موسّع لتحسين ظروف معيشة رواد الفضاء في المدار. وتهدف الصين إلى جعل الطعام أكثر تنوعا وطازجا وغنى بالنكهة واللون بما يساعد على رفع معنويات الطاقم خلال المهام الطويلة.

وقال الباحث في مركز أبحاث وتدريب رواد الفضاء الصيني ليو ويبو لـ"شينخوا" إن "الدافع بسيط جدا.. إنه حب الشعب الصيني للطعام الطازج. نريد أن يشعر روادنا بمتعة الطبخ حتى في الفضاء".

إعلان

وأضاف "بغضّ النظر عن المكان الذي نوجد فيه، نحن الصينيين نفضّل طعامنا ساخنا. لا نكتفي بالأطعمة المجففة بالتجميد. بفضل هذا الفرن، يستطيع الرواد الآن شواء اللحوم وتحميص الفول السوداني، وحتى خبز الكعك، مما يمنحهم إحساسا حقيقيا بالحياة اليومية".

من جانبه، أوضح وانغ يانان رئيس تحرير مجلة "إيروسبيس نولدج" أن إنشاء فرن آمن وفعال في الفضاء ليس بالمهمة السهلة، "فعلى الأرض، يعتمد تسخين الفرن على تيارات الهواء الساخن (الحمل الحراري) لتوزيع الحرارة. أما في بيئة انعدام الجاذبية، فلا وجود لهذه العملية، مما أجبر المهندسين على تطوير نظام تسخين فريد من نوعه قادر على طهو الطعام بالتساوي والتعامل مع أبخرة الطهو دون تعريض الطاقم لأي خطر".

ولا يقتصر الاهتمام الصيني بتحسين وجبات رواد الفضاء على الشواء فقط، فمنذ مهمة "شنتشو-16" بدأ الرواد بزراعة سبعة أنواع من النباتات الطازجة داخل المحطة، من بينها الخس والطماطم الكرزية والبطاطا الحلوة، وبلغ الإنتاج الإجمالي نحو 4.5 كيلوغرامات من الخضروات الطازجة، وفق بيانات وكالة شينخوا.

أما قائمة طعام طاقم "شنتشو-21″، فتضم اليوم 190 صنفا غذائيا مختلفا تشمل المكسرات والكعك واللحوم والخضروات الطازجة.