حفل في قلب مغارة جعيتا يثير غضب لبنانيين.. ووزارة السياحة تتحرك

أثار حفل زفاف أُقيم بمغارة جعيتا الشهيرة في لبنان موجة من الجدل والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت مقاطع مصوّرة أظهرت مشاهد احتفال فاخر أُقيم في قلب أحد أهم المعالم الطبيعية في البلاد، وواحدة من أبرز الوجهات السياحية البيئية في الشرق الأوسط.

المقاطع المنتشرة عبر المنصات الرقمية أظهرت مشاهد لضيوف وصلوا عبر القوارب إلى أعماق الكهف حيث أقيم الاحتفال، وسط أضواء ملوّنة وموسيقى صاخبة انعكست على جدران المغارة الكلسية الشهيرة بتكويناتها الدقيقة. وبدت الزينة الممتدة على طول الممرات الحجرية غير مألوفة في موقع يخضع لحماية بيئية صارمة ويُعدّ رمزا وطنيا للبنان.

الحدث، الذي لم تُعلن عنه الجهات الرسمية مسبقا، أثار صدمة وغضبا بين مواطنين تساءلوا عن كيفية السماح بإقامة مناسبة خاصة داخل موقع مصنّف كمحمية طبيعية خاضعة لإشراف وزارة السياحة اللبنانية، ومحظور فيه إدخال معدات الإضاءة القوية أو تنظيم أي نشاط يُخلّ بتوازن الرطوبة والهواء داخل الكهف.

اللي صار بمغارة جعيتا

مش “عرس”!

اللي صار مهزلة وطنية.

موقع مصنَّف من أعاجيب الدنيا صار ملهى لليلة وحدة لأن “الواسطة” أقوى من القوانين.

وزيرة السياحة… وينك؟

السكوت شَراكة.

وإلاّ بتعتبروا المغارة صالة أفراح رسمية؟

رئيس البلدية… شو دورك؟ حارس المَعْلَم

أو حارس المصالح؟

— نيشان (@Neshan) November 4, 2025

وزارة السياحة توضح

في أعقاب الضجة، أصدرت وزارة السياحة اللبنانية بيانا رسميا أوضحت فيه أن إدارة المرفق السياحي تخضع حاليا لعقد بالتراضي مع بلدية جعيتا، يتيح للأخيرة تشغيل المغارة مؤقتا والإشراف على صيانتها بعد فترة من الإقفال القسري الذي شهدته في الأشهر الماضية.

— وزارة السياحة Ministry of Tourism (@motlebofficial) November 4, 2025

وجاء في البيان أن رئيس بلدية جعيتا كان قد طرح "شفهيا"على وزيرة السياحة لورا الخازن لحود فكرة إقامة احتفال داخل المغارة، من دون تقديم تفاصيل مكتوبة أو تحديد طبيعة النشاط، مشيرة إلى أن الوزيرة شددت في حينها على ضرورة تقديم طلب رسمي خطي إلى الوزارة قبل الموافقة على أي نشاط داخل الموقع.

بيد أن البلدية -بحسب البيان- مضت قدما في تنظيم الحدث من دون الحصول على الموافقة الرسمية ودون تقديم أي مستندات أو الإفصاح عن الجهة المنظمة أو العائدات المالية الناتجة عن المناسبة.

وأكدت وزارة السياحة أنها ستوجّه إلى بلدية جعيتا كتاب إنذار رسمي يوضح المخالفات الإدارية والقانونية التي رافقت إقامة الحفل، مع التشديد على أن الوزارة تتحمّل كامل مسؤولياتها في حماية المعلم الوطني والإشراف على تشغيله بما يضمن الحفاظ على بيئته الفريدة من أي ضرر دائم.

وشدد البيان على أن المغارة تُعدّ "كنزا طبيعيا للبنان وموردا سياحيا يجب التعامل معه بأقصى درجات الحذر والمسؤولية"، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا.

"جوهرة لبنان الطبيعية"

مغارة جعيتا تقع في قضاء كسروان شمال العاصمة بيروت، وهي واحدة من أبرز المعالم الجيولوجية والسياحية في البلاد. وتتكون من سلسلة من الكهوف الجيرية المتصلة بطول يتجاوز 9 كيلومترات، وتضم نهرا جوفيا يغذّي نهر الكلب الشهير الذي يمد مناطق واسعة من العاصمة بالمياه.

وتتميّز المغارة بتكاوينها الكريستالية النادرة وستائرها الصخرية الدقيقة وأعمدتها المتلألئة، ما جعلها تُرشّح في عام 2011 لتكون ضمن قائمة عجائب الدنيا السبع الطبيعية. هذه الخصوصية البيئية جعلت منها منطقة ذات حساسية مفرطة، تخضع لإشراف مباشر من وزارة السياحة التي تفرض قيودا مشددة على الإضاءة والتصوير واستخدام التجهيزات داخلها للحفاظ على توازنها البيئي الدقيق.