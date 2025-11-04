سيارته الرياضية علقت بالهواء.. نجاة تسعيني ألماني من الموت في مرآب

في واقعة كادت أن تتحول إلى مأساة، نجا سائق يبلغ من العمر 90 عاما من الموت المحقق، بعد أن اصطدمت سيارته الرياضية بجدار خرساني في أحد مواقف السيارات بمدينة لودفيغسبورغ الألمانية.

ووفق ما أعلنت الشرطة المحلية اليوم الثلاثاء، فإن السيارة اخترقت الجدار وتدلت فوق فتحة تهوية بارتفاع نحو 5 أمتار عن الأرض.

ومن جانبها قالت الشرطة في بيان إن الحادث وقع أمس عندما فقد السائق السيطرة على مركبته أثناء محاولته ركنها في المرآب، فاصطدم الجزء الخلفي من السيارة بالجدار واخترقه بقوة، لتتدلى السيارة نصفها في الهواء بينما بقي السائق عالقا داخلها.

وأضافت أن فرق الإطفاء هرعت إلى الموقع، وتمكنت بعد عملية دقيقة من تحرير السائق دون أن يتعرض لأي إصابة، في حين جرى إنزال السيارة بعناية إلى داخل الفتحة بعد تأمينها بواسطة معدات متخصصة.

ولإنقاذ السيارة الرياضية، أنزلها رجال الطوارئ بالكامل داخل فتحة التهوية بعد تثبيتها بإحكام. وتُقدر الأضرار بحوالي 95 ألف يورو. ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.

وقد وصف رئيس قسم الإطفاء ماركو بيس الوضع بأنه استثنائي، فقد "علقت المركبة في فتحة تهوية. تأكدنا من سلامة الحريق، نظرا لتسرب سوائل التشغيل، وقمنا بإنزال المركبة بشكل مُحكم. هبطت على سقفها، ثم أعدناها إلى وضعها الطبيعي بعناية. نادرا ما نرى مثل هذه الحادثة يوميا".

كما تفاجأ رالف دال أوستيريا مدير مبنى مرافق بلدية لودفيغسبورغ بالحادث غير العادي الذي وقع في مرآب السيارات الرئيسي بالمدينة، وقال "ربما خلطت سيارة بورش دواسات الوقود والفرامل أثناء خروجها من موقف السيارات، فاصطدمت بالجدار المقابل، وسقطت في قناة التهوية. كان سمك الجدار 17.5 سنتيمترا وكان ذلك اصطداما قويا. لحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى. نتوقع إصلاح الضرر بحلول عيد الميلاد".

وتُجري الشرطة تحقيقا دقيقا في سبب الحادث. ووفقا للمعلومات الأولية من وكالة "أكتويل 7" (7aktuell) للأنباء، ويعد السائق محظوظا للغاية على اعتبار أن هذا الحادث المروع ربما كانت نتيجته أسوأ بكثير.