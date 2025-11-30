أنقذ 13 فتاة من الغرق قبل أن تبتلعه المياه.. مصر تودع "شهيد الشهامة"

دفع شاب مصري حياته ثمنا لموقف بطولي بعدما تدخّل لإنقاذ 13 فتاة من الغرق حين سقطت حافلتهن في "مصرف بلوظة" بمركز القنطرة شرق الإسماعيلية في مصر.

الحادث الذي وقع خلال ساعات الصباح الأولى تحوّل خلال دقائق إلى قصة مؤثرة بعدما نجح الشاب في إنقاذ الفتيات واحدة تلو الأخرى، قبل أن تجرفه المياه في اللحظات الأخيرة.

ووفق روايات الأهالي، كانت حافلة صغيرة تقل مجموعة من الطالبات في طريقهن إلى الجامعة عندما انحرفت عن الطريق وسقطت في مصرف مائي، وتعالت الصرخات وبدأت المياه تقتحم الحافلة بسرعة، في وقت لم يكن فيه المارة قادرين على التدخل مباشرة.

أنقذ 13 فتاة ومات.. محافظ المنوفية يصرف 100 ألف جنيه لأسرة حسن شهيد الشهامة ووظيفة لزوجته وتجهيز محل لوالده pic.twitter.com/YViJ59HMRr — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) November 29, 2025

وبعد سقوط الحافلة سارع الأهالي إلى إنقاذ الفتيات، وتصدّر المشهد الشاب حسن أحمد حسن البالغ 35 عاما، وهو عامل زراعي اندفع إلى المياه.

ورغم أن الشاب لم يكن مدربا على الإنقاذ فإنه اندفع للمساعدة وتمكن من إنقاذ جميع الفتيات الـ13، قبل أن تتراجع قوته مع برودة الماء وشدة التيار.

وبعد نجاحه في إخراج آخر فتاة اختفى جسده تحت سطح الماء، ليتم انتشاله لاحقا وقد فارق الحياة.

وسرعان ما انتشر خبر الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعاه الآلاف ووصفوه بـ"شهيد الشهامة"، وطالب كثيرون بتكريمه رسميا، ومنح أسرته ما يليق بحجم التضحية التي قدمها.

كما تداول مستخدمون صوره وكتبوا رسائل تعاطف وثناء، معتبرين أن بطولات كهذه تذكّر المجتمع بأن الإنسانية لا تزال حاضرة رغم قسوة الظروف.

من جانبها، قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف تعويض قدره 100 ألف جنيه لأسرة الشاب الراحل وضم أسرته إلى برنامج "تكافل وكرامة"، وهو برنامج للدعم النقدي تقدمه الحكومة المصرية، فضلا عن التكفل بمصروفات التعليم لبناته الثلاث خلال مراحل التعليم، وذلك حسبما صرح محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي.