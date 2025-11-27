ناشطون يسخرون من مسابقة صينية في الاستلقاء لأطول وقت

سخر ناشطون على مواقع التواصل من مسابقة نظمتها شركة صينية لمن يمكنهم الاستلقاء على السرير لأطول فترة ممكنة، دون أي حراك.

ووفق حلقة 2025/11/27 من برنامج "شبكات"، فإن مصطلح "تانغ بينغ" أو (الاستلقاء بشكل مسطح)، أصبح منتشرا بين الشباب الصينيين كدليل على عدم رغبة جيل "زد" في العمل وسعيهم الدائم للراحة.

وأشارت الحلقة إلى أن دراسات أظهرت أن هذا الأمر ليس كسلا، بقدر ما هو بحث عن بيئة عمل تحميهم من الإرهاق وتمنحهم قدرا أكبر من الراحة النفسية.

وفي مقاطعة منغوليا الداخلية، أجرت علامة تجارية محلية للأسرّة مسابقة في مركز تسوق بمدينة باوتو سمّتها مسابقة "الاستلقاء على السرير".

واشترطت الشركة على المشاركين الاستلقاء على السرير دون الجلوس، أو المغادرة، أو حتى الذهاب إلى دورة المياه لأطول فترة ممكنة، فاستخدم معظم المشاركين الحفاضات لحل المشكلة.

وسمح للمشاركين بالتقلّب وقراءة الكتب واللعب بهواتفهم المحمولة، وتناول الطعام وهم مستلقون على الأسرّة، وقد بُثت المسابقة على منصات التواصل الاجتماعي بشكل مباشر، وشاهدها أكثر من 10 ملايين شخص، كما تفاعل معها عبر التعليقات ملايين الأشخاص.

وشارك في المسابقة 240 شخصا، انسحب منهم 186 خلال يوم واحد، ولم يلتزم سوى 3 أشخاص بموقفهم بعد مرور 33 ساعة و9 دقائق.

لكن هؤلاء الـ3 لم يسلموا من اللجنة المشرفة والتي وضعت شرطا جديدا، وهو أن يرفعوا أذرعهم وأرجلهم في آن واحد، والفائز من يصمد لأطول فترة ممكنة لتنتهي المسابقة بفوز شاب في الـ23 من عمره.

سخرية

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع هذه المسابقة التي انحسرت تعليقاتهم في السخرية منها، حيث قال هاي كي:

كيف يمكنني الانضمام إلى مسابقة حيث المهارة المطلوبة الوحيدة هي التواجد أفقيا؟

كما كتبت رؤى:

لو صايرة عنا بالبلد ما حدا بفوز غيري

أما ماغو فكتب:

إليك صديقي.. املأ النموذج وخذ قيلولة طويلة. قسم الموارد البشرية سيتواصل معك في أحلامك

وأخيرا، كتبت سوسي:

33 ساعة فقط؟ أعطني جهاز الآيباد الخاص بي، وسأتمكن من البقاء في السرير لمدة أسبوع

اللافت أن الشاب الفائز حصل على 420 دولارا فقط، قال إنه يعتزم رد الجميل لأصدقائه بها ويعزمهم على عشاء لأنهم أحضروا له الطعام والشراب طوال فترة المنافسة.