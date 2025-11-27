غضب واسع بفلوريدا بعد هجوم عنصري على طلاب مسلمين أثناء أدائهم الصلاة داخل الحرم الجامعي

في حادثة صادمة هزّت حرم جامعة جنوب فلوريدا، تعرّض طلاب رابطة المسلمين لاعتداءات ذات طابع عنصري أثناء أدائهم الصلاة، لمّا اقتحم ثلاثة رجال مكان العبادة المؤقت وهم يتناولون لحم الخنزير المقدد، ويصرخون، ويبصقون، ويطالبون إحدى الطالبات بخلع حجابها. هذا المشهد وثّقته الضحية في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ودفع الشرطة إلى فتح تحقيق فورا.

ويُظهر الفيديو اقتراب ثلاثة أشخاص من المصلّين الراكعين، في حين بدا أن أحدهم أو أكثر كان يتناول لحم الخنزير المقدد خلال الاقتحام، في سلوك اعتبرته الشرطة استهدافا واضحًا لمجموعة دينية أثناء ممارسة شعائرها.

وبحسب ما نقلته صحيفة تامبا باي تايمز، حدّدت الشرطة هوية المتورطين وهم: كريستوفر سفوتشاك من واكو بولاية تكساس، وريتشارد بينسكوسكي من كانيون في أوكلاهوما، وريكاردو يبيز من مدينة تامبا.

ويواجه الرجال الثلاثة تهمًا بجناية إزعاج المدارس والتجمعات الدينية بموجب قانون فلوريدا الخاص بتشديد عقوبات جرائم الكراهية، إضافة إلى تهم جنحية عن السلوك غير المنضبط وتعطيل مؤسسة تعليمية أو تجمع قانوني.

جاءت هذه الاتهامات عقب تحقيق استمر عدة أيام، أثارته لقطات تُظهر الرجال وهم يقتربون من الطلاب أثناء صلاة الفجر على سطح موقف سيارات شارع كولينز.

وقال الطلاب إن المجموعة وقفت على بُعد بوصات أثناء صلاتهم، وهتفوا بشتائم منها "اسجدوا للرب يسوع المسيح" و"تزوج نبيك من طفلة في السادسة من عمرها"، وسخروا منهم بلحم الخنزير المقدد فور انتهاء الصلاة، وفقًا لمنشور على موقع ريديت.

وفي مقطع الفيديو، يُسمع أحد الرجال وهو يصرخ باتجاه امرأة محجبة: "انزعي المنشفة عن رأسك!"، في عبارة تحمل إهانة مباشرة للحجاب بوصفه "منشفة" انتقاصا من رمزيته الدينية. وتقول رابطة الطلاب المسلمين، إن الاعتداء لم يتوقف عند الإهانات اللفظية، بل تصاعد إلى عنف جسدي، حيث داس المهاجمون على وجوه بعض المصلّين بأحذيةٍ فولاذية الأطراف، وهي أحذية يمكن أن تتسبب بإصابات خطرة، كما بصقوا على الطلاب أثناء أدائهم الصلاة.

وبحسب شبكة WTSP -محطة تلفزيونية محلية- اعتاد طلاب جامعة جنوب فلوريدا الاجتماع بانتظام للصلاة داخل الحرم، وهذه هي المرة الأولى التي يتعرضون فيها لمثل هذا الاعتداء. وقال الطالب ساجد خان للصحفيين: "في عالم نُعتبر فيه أقلية ونكافح فيه من أجل الارتقاء، زاد هذا الهجوم من شعورنا بالعزلة. ومهما شعرنا بالأمان، فقد بدا وكأنه انتُزع منا في تلك اللحظة".

وأفادت الشرطة للمحطة التلفزيونية أنها تعمل على تحديد هوية الجناة، غير أنّ الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، ونشره المهاجمون أنفسهم، أظهر أنهم ينتمون إلى مجموعة تزعم أنها تعمل في مجال "المصالحة بين الأديان" وفقا لما تسميه "إنجيل يسوع المسيح"، وهو ادعاء أثار موجة من الجدل بعد انتشار الحادثة.

قدّمت رابطة الطلاب المسلمين (MSA)، يوم الجمعة الماضي، رسالة إلى إدارة جامعة جنوب فلوريدا تضمّنت مجموعة من المطالب الرامية إلى تعزيز أمن الحرم الجامعي وضمان حماية جميع الطلاب من مختلف الديانات، وذلك وفقًا لمنشور نشرته الرابطة عبر حسابها على إنستغرام.

ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست، قال كريس دانيال، رئيس شرطة مقاطعة هيلزبورو، في تصريحات لقناة WFLA-TV، إن الإدارة تحركت فورًا بعد وقوع الحادث. وأضاف: "نأخذ هذا الحادث بجدية تامة. نحن ملتزمون بحماية كل فرد في مجتمعنا، وسنستخدم كل مواردنا لضمان المحاسبة والحفاظ على بيئة آمنة للجميع".

كما أفادت السلطات لقناة WFTS-TV -محطة تلفزيونية محلية في تامبا فلوريدا- أن المشتبه بهم الثلاثة تلقّوا إنذارات بالتعدي، ما يعني منعهم رسميًا من دخول الحرم الجامعي في الوقت الحالي.

وأشار المسؤولون إلى أن المحققين أحالوا القضايا مباشرة إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة هيلزبورو، مع استمرار بحث إمكانية توجيه تهم إضافية.

وشهد يوم الجمعة اجتماع قادة المجتمع المحلي في الجمعية الإسلامية بمنطقة خليج تامبا للتنديد بالهجوم. ووصف هاري كوهين، مفوض مقاطعة هيلزبورو، ما حدث بأنه "سلوك مروّع"، مؤكدًا أن "لا أحد يجب أن يتعرض للاعتداء في أميركا أثناء ممارسته حقوقه الدستورية" وأضاف أن تصرفات الرجال الثلاثة "لا تطاق في مجتمع محترم يحترم سيادة القانون".