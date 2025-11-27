حوادث دامية في أستراليا والهند.. هجمات حيوانات برية تودي بحياة امرأتين وتُصيب طفلين

شهدت كل من أستراليا والهند، اليوم الخميس، حادثين مأساويين منفصلين أسفرا عن مقتل امرأتين وإصابة طفلين بجروح خطيرة، عقب هجومين شنّتهما حيوانات مفترسة في بيئتها الطبيعية.

ففي أستراليا، أعلنت الشرطة مقتل امرأة متأثرة بإصابات خطيرة تعرّضت لها، إثر هجوم قرش قبالة الساحل الشرقي، بينما أُصيب شاب إصابة بالغة في الهجوم نفسه على شاطئ كراودي باي، الواقع على بُعد نحو 360 كيلومترا شمال سيدني.

A shark killed a woman and seriously wounded a man taking an early morning swim with her at a national park beach on Australia's east coast Thursday, police have said. Read more: https://t.co/tFpF3IwxnO pic.twitter.com/tFMJHc8ArI — ABC News (@ABC) November 27, 2025

وذكر بيان الشرطة أن الهجوم وقع الساعة 06:30 صباحا، وأن شهودا حاولوا إنقاذ الضحيتين حتى وصول فرق الإسعاف، غير أن المرأة فارقت الحياة في موقع الحادث، بينما نُقل الشاب بطائرة مروحية إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، ولا تزال السلطات تعمل مع الخبراء لتحديد نوع القرش المسؤول.

وفي الهند، أكدت السلطات أنّ امرأة تبلغ من العمر 55 عاما توفيت متأثرة بجراحها بعدما هاجمها نمر قرب حقول قصب السكر في قرية داهلو بمقاطعة بهرايش بإقليم أوتار براديش. وقال مسؤول الغابات سام سينغ ياداف إن سكان المنطقة أطلقوا إنذارا أجبر النمر على الفرار، إلا أنّ الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة لاحقا داخل المستشفى الجامعي.

وفي حادث منفصل، تعرّض طفل يبلغ من العمر 8 سنوات لهجوم أسفر عن إصابة عميقة في الرقبة، بينما كان عائدا من الصلاة في قرية بارديا بمنطقة سوجولي، ضمن نطاق محمية كاتارنياجهات للحياة البرية، ويتلقى الطفل العلاج حاليا في المستشفى، وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية.