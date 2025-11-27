منوعات|رائج|الهند

حوادث دامية في أستراليا والهند.. هجمات حيوانات برية تودي بحياة امرأتين وتُصيب طفلين

يوم أسود في البر والبحر.. قتلى وإصابات في هجمات لأسماك القرش والنمور بين أستراليا والهند
قتلى وإصابات في هجمات لأسماك القرش والنمور بين أستراليا والهند (إيه بي سي نيوز)
27/11/2025
23:56 (توقيت مكة)

شهدت كل من أستراليا والهند، اليوم الخميس، حادثين مأساويين منفصلين أسفرا عن مقتل امرأتين وإصابة طفلين بجروح خطيرة، عقب هجومين شنّتهما حيوانات مفترسة في بيئتها الطبيعية.

ففي أستراليا، أعلنت الشرطة مقتل امرأة متأثرة بإصابات خطيرة تعرّضت لها، إثر هجوم قرش قبالة الساحل الشرقي، بينما أُصيب شاب إصابة بالغة في الهجوم نفسه على شاطئ كراودي باي، الواقع على بُعد نحو 360 كيلومترا شمال سيدني.

 

وذكر بيان الشرطة أن الهجوم وقع الساعة 06:30 صباحا، وأن شهودا حاولوا إنقاذ الضحيتين حتى وصول فرق الإسعاف، غير أن المرأة فارقت الحياة في موقع الحادث، بينما نُقل الشاب بطائرة مروحية إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، ولا تزال السلطات تعمل مع الخبراء لتحديد نوع القرش المسؤول.

وفي الهند، أكدت السلطات أنّ امرأة تبلغ من العمر 55 عاما توفيت متأثرة بجراحها بعدما هاجمها نمر قرب حقول قصب السكر في قرية داهلو بمقاطعة بهرايش بإقليم أوتار براديش. وقال مسؤول الغابات سام سينغ ياداف إن سكان المنطقة أطلقوا إنذارا أجبر النمر على الفرار، إلا أنّ الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة لاحقا داخل المستشفى الجامعي.

وفي حادث منفصل، تعرّض طفل يبلغ من العمر 8 سنوات لهجوم أسفر عن إصابة عميقة في الرقبة، بينما كان عائدا من الصلاة في قرية بارديا بمنطقة سوجولي، ضمن نطاق محمية كاتارنياجهات للحياة البرية، ويتلقى الطفل العلاج حاليا في المستشفى، وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية.

