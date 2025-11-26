حريق كارثي في هونغ كونغ.. النيران تلتهم 8 أبراج مخلفةً 13 قتيلا ومئات المحاصرين

اندلع ظهر اليوم الأربعاء حريق هائل في مجمع سكني ضخم بمنطقة تاي بو شمال هونغ كونغ، في واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة. ودفعت شدة الحريق السلطات إلى رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى، في حين أفادت تقارير إعلامية بأن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم، في حين لا يزال عدد غير معروف من السكان محاصرين داخل الأبراج السكنية.

وامتد الحريق بسرعة عبر عدة مبانٍ شاهقة الارتفاع ضمن مجمع وانغ فوك كورت الذي يضم نحو 2000 شقة موزعة على 8 أبراج، مما جعل جهود الإنقاذ شديدة التعقيد. وكافح رجال الإطفاء ألسنة اللهب حتى ساعات الليل، في حين كان الدخان الأسود الكثيف يتصاعد من الواجهات، وتنعكس الأضواء البرتقالية للنيران على سماء المنطقة في مشهد بالغ المأساوية.

الصور الميدانية والمقاطع المتداولة أظهرت عدة مبانٍ سكنية تتصاعد منها النيران بكثافة، مع اندلاع اللهب من نوافذ الشقق في طوابق متعددة. كما ظهرت عشرات المركبات التابعة لخدمات الإطفاء والشرطة والإسعاف منتشرة في محيط المنطقة، في حين استخدم رجال الإطفاء شاحنات مزودة بسلالم مرتفعة لضخ المياه باتجاه الطوابق العليا لمحاولة السيطرة على الحرائق المتلاحقة.

وقالت إدارة الإطفاء لـ"رويترز" إنها لا تمتلك حتى الآن بيانات دقيقة بشأن عدد الأشخاص الذين ما زالوا داخل الأبراج المحترقة، نظرا للاتساع الكبير للمجمع وشدة الدخان.

وفي حديث مؤثر انفجر أحد السكان، ويدعى وونغ (71 عاما)، بالبكاء وهو يخبر الصحفيين أن زوجته لا تزال عالقة داخل أحد المباني. ووسط حالة الذعر والفوضى، حاول عدد من السكان الهرب من الأبراج، في حين ظل آخرون محاصرين داخل شققهم طلبا للنجدة.

كما قال هاري تشيونغ (66 عاما)، المقيم منذ أكثر من 4 عقود في أحد مباني المجمع، إنه سمع "صوتا عاليا جدا" حوالي الساعة 2:45 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (06:45 بتوقيت غرينتش)، قبل أن يرى ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى المجاور.

وأضاف بصدمة "عدت على الفور لجمع أغراضي.. لا أعرف حتى ما أشعر به الآن. كل ما أفكر فيه هو المكان الذي سأنام فيه الليلة، لأنني على الأرجح لن أتمكن من العودة إلى منزلي".

وأكد مدير خدمات الإطفاء أن من بين الضحايا رجل الإطفاء "هو" الذي قضى أثناء مشاركته في عمليات المكافحة والإنقاذ، إلى جانب أكثر من 10 مصابين من عناصر الإطفاء والسكان.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، لم يُعرف سبب اندلاع الحريق على الفور، غير أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن النيران بدأت في السقالات الخارجية لأحد المباني قيد الترميم، قبل أن تمتد بسرعة إلى الداخل ثم تنتقل إلى الأبنية المجاورة، ويُرجح أن الرياح ساهمت في انتشاره بشكل كبير.

وأعلنت إدارة الإطفاء أنها تلقت عشرات المكالمات من سكان يطلبون المساعدة، وأن بعضهم ظل محاصرا حتى مساء اليوم الأربعاء وسط تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ حتى اللحظة.