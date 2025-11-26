بريطانيا.. صور الأقمار الصناعية تكشف عن جبل نفايات "سرّي" وستارمر يتوعّد

في فضيحة بيئية غير مسبوقة، كُشف النقاب في جنوب شرق إنجلترا عن كومة هائلة من النفايات الملقاة بشكل غير قانوني على ضفاف نهر تشيرويل في أوكسفورد شاير، بعد أن تبيّن أن جزءا من هذه المخلفات يعود إلى سلطات محلية ومدارس ابتدائية في المنطقة.

الكومة كانت مختبئة خلف صف كثيف من الأشجار بمحاذاة أحد الطرق السريعة المزدحمة، ممتدة بطول يعادل 3 مسابح أولمبية، وبارتفاع وصل إلى مستوى سطح منزل من طابقين، في حين كان سائقو السيارات يمرون بجانبها يوميا دون أن يلحظوا شيئا.

ورغم الحجم الهائل للمكب، ما يزال لغزا كيف وصلت كل هذه المواد إلى الموقع، وكم من الوقت استغرق هذا الجبل من النفايات ليتراكم بعيدا عن الأنظار. لكن اكتشافه أثار حالة استنفار واسعة، وحوّل الانتباه إلى معركة إنجلترا المستمرة ضد العصابات الإجرامية التي تتورط في إدارة غير قانونية للنفايات.

صحيفة "ذا غارديان" البريطانية نقلت عن المحامي ومؤسس منظمة "محامون من أجل الطبيعة" بول باولزلاند، تحذيره من أن الأدلة المكتشفة "قد تشير إلى وجود فساد أو احتيال واسع النطاق داخل منظومة إدارة النفايات في السلطات المحلية"، بعدما كشفت الفحوص الأولية عن وصول نفايات من مدارس وجهات حكومية إلى المكب.

في الموقع نفسه، كانت المخلفات المتحللة تتراكم في كومة بطول يقارب 150 مترا وارتفاع يصل إلى 6 أمتار، وتصدر روائح كريهة وتشكّل تهديدا مباشرا للنهر المجاور.

كما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن ليز جيكي من منظمة "تيمز 21" البيئية، قولها "كيف مرّ كل هذا دون أن ينتبه أحد؟ ما حدث صادم بكل المقاييس. هذا مكب يلوّح بكارثة بيئية تتكشف عند ضفاف واحد من أثمن أنهار بريطانيا".

وتتزايد المخاوف مع اقتراب أمطار الشتاء، إذ يُخشى أن تنجرف النفايات إلى نهر تشيرويل، الذي يعبر لاحقا جامعة أكسفورد قبل أن يلتقي بنهر التيمز المتجه إلى لندن ثم البحر.

تحقيقات وتحذيرات رسمية

وكالة البيئة في إنجلترا صنّفت المنطقة في يوليو/تموز الماضي بأنها "موقع نفايات غير قانوني عالي الخطورة"، وأصدرت أمرا بوقف جميع الأنشطة. لكن عمليات الإلقاء استمرت بصور متقطعة، مما دفع الوكالة لاحقا إلى الحصول على أمر قضائي لإغلاق الموقع بالكامل، مؤكدة أن الأمر يخضع الآن لتحقيق جنائي موسّع.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها "تيمز 21" أن الموقع كان عبارة عن حقول خضراء في أبريل/نيسان 2024، قبل أن تظهر خطوط بيضاء من النفايات بين الأشجار في يوليو/تموز، مما يكشف عن سرعة تفاقم المشكلة.

وتزامن هذا الكشف مع انتقادات حادة للحكومة البريطانية بسبب البطء في مواجهة جرائم النفايات، وهي مشكلة تقدّر تكلفتها السنوية على الاقتصاد الإنجليزي بنحو مليار جنيه إسترليني.

اعتقال أول مشتبه به

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، فقد ألقت السلطات القبض على رجل يبلغ من العمر 39 عاما من منطقة غيلدفورد، في إطار التحقيق الجاري حول المكب غير القانوني. وأكدت وكالة البيئة أن الاعتقال يمثل "الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة للسكان ومعاقبة الجناة".

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في جلسة برلمانية إن الحكومة ستستخدم "جميع الصلاحيات المتاحة" لإجبار المسؤولين عن الجريمة على تغطية تكاليف التنظيف، التي يتوقع أن تكون ضخمة.

من جهتها، أكدت آنا بيرنز، مديرة منطقة نهر التيمز في وكالة البيئة، أن ما حدث "أثار بحق غضبا عاما واسعا"، مشيرة إلى أن الوكالة تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع وحدة مكافحة الجريمة المنظمة والشرطة ومجلس مقاطعة أوكسفوردشاير لتحديد جميع المتورطين.

وختمت الوكالة بالقول إن الموقع "أصبح مسرح جريمة"، مطالبة الجمهور بالابتعاد عنه تماما حفاظا على سلامتهم.