شاهد.. قوات الأمن الأردنية تستخدم "كلبا روبوتيا" خلال مداهمة في الرمثا

استخدمت قوات الأمن الأردنية "كلبا روبوتيا" مزودا بالذكاء الاصطناعي في مداهمة شهدتها منطقة لواء الرمثا التابع لمحافظة إربد -شمال الأردن- مساء أمس الثلاثاء، حيث استعانت به القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن العام في اقتحام موقع يتحصّن فيه مطلوبان.

وخطف الروبوت المتقدم الأضواء حين وهو يتقدم نحو المبنى المستهدف قبل دخول القوة، وأثار تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان مديرية الأمن العام، فقد بادَر المطلوبان بإطلاق نار كثيف فور وصول القوة للموقع، مما أدى إلى إصابة 3 من أفراد المداهمة، نُقلوا إلى المستشفى للعلاج.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن "الكلب الروبوتي" المستخدم في العملية ينتمي إلى فئة الروبوتات رباعية الأرجل، التي تحاكي حركة الكلاب الحقيقية، ويجري تزويدها بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة استشعار، وأنظمة ذكاء اصطناعي متطورة تُتيح لها المشي والجري والتسلق بمرونة، والحفاظ على الثبات على تضاريس غير مستوية، ورصد الأنشطة المشبوهة، وجمع المعلومات الاستخبارية، والتحرك داخل الأماكن الخطرة دون تعريض العناصر البشرية للخطر.

كما يمكن التحكم به من بعد أو تركه يعمل بشكل ذاتي وفق برمجة مسبقة، إضافة إلى إمكانية تركيب معدات وأجهزة أخرى على ظهره لمهام خاصة.

وتشهد الروبوتات الأمنية انتشارا عالميا متزايدا في مجالات عدة تشمل المراقبة، والدوريات، وكشف المتفجرات والمخدرات، وأعمال البحث والإنقاذ، والاستطلاع في البيئات الخطرة. وفي بعض الدول، تم فعلا تزويد هذه الروبوتات بأسلحة يتم التحكم بها من بُعد.