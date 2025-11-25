عُثر عليها بالصدفة.. بيع أولى نسخ "سوبرمان" بـ9.1 ملايين دولار لتصبح الأغلى في التاريخ

بيعت نسخة من العدد الأول لـ"سوبرمان"، عثر عليها بالصدفة 3 إخوة في أثناء تنظيف غرفة تخزين في منزل والدتهم الراحلة، مقابل 9.12 ملايين دولار في دار مزادات بولاية تكساس، التي قالت إنها أغلى نسخة من مجلة مصورة بيعت في التاريخ.

وكان الإخوة اكتشفوا هذه النسخة داخل صندوق من الكرتون أسفل طبقات من الصحف الهشة والغبار وخيوط العنكبوت في منزل والدتهم في سان فرانسيسكو العام الماضي، إلى جانب مجموعة صغيرة من القصص النادرة التي كانت هي وشقيقها قد جمعاها قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية.

وكانت الأم الراحلة تخبر أبناءها بأنها تملك مجموعة قيمة من الكتب الهزلية مخبأة، لكنهم لم يروها قط حتى عرضوا المنزل للبيع وقرروا تفقد مقتنياتها بحثا عن تذكارات، وفق ما قاله لون ألين، نائب رئيس قسم القصص المصورة في دار "هيريتج" للمزادات.

وبعد العثور على الصندوق، راسل الإخوة دار المزادات، مما دفع ألين إلى السفر إلى سان فرانسيسكو مطلع هذا العام لفحص نسخة "سوبرمان رقم 1" وعرضها على خبراء آخرين لتقييمها.

وصدرت نسخة "سوبرمان رقم 1" عام 1939 عن شركة "ديتكتيف كومكس"، وتعد واحدة من عدد محدود جدا من النسخ المعروفة حتى اليوم، كما أنها في حالة ممتازة.