بعد تنفيذه 38 عملية سرقة في إسطنبول.. القبض على لص استهدف أجهزة الصراف الآلي

قبضت الشرطة التركية على لص متورط في سلسلة سرقات استهدفت أجهزة الصراف الآلي في إسطنبول، بعد سرقته ما يقارب 200 ألف ليرة تركية (4712 دولار أميركي) من 15 جهازا تابعا لأحد البنوك، في عمليات تكررت على مدار أشهر، ووثقتها كاميرات المراقبة.

وبحسب ما أعلنت مديرية الأمن في إسطنبول، فقد نفّذ المشتبه به، البالغ من العمر 36 عاما، 38 عملية سرقة منفصلة، مستخدما أدوات بسيطة، مثل مفك براغي وأدوات معدنية مشابهة، لفتح وحدات الإيداع في أجهزة الصراف وسرقة الأموال منها.

وتشير التحقيقات إلى أن عمليات السرقة وقعت بين 21 أبريل/نيسان الماضي و18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، واستهدفت أجهزة موجودة في مناطق مختلفة من المدينة.

وأظهرت تسجيلات كاميرات الصرافات الآلية المشتبه به وهو يرتدي قناعا وخوذة دراجة نارية لإخفاء هويته، إذ يحدث فجوة في وحدة الإيداع وسحب النقود منها في دقائق معدودة، قبل أن يفر من المكان.

ومع تزايد عدد البلاغات، كلف مكتب مكافحة السرقة في إسطنبول فريقا متخصصا لتعقب الجاني. وتمكن المحققون، بعد مراجعة عشرات الساعات من تسجيلات المراقبة، من تحديد هوية المشتبه به وهو معروف لدى الشرطة وله سجل جنائي سابق.

ونُفذت عملية أمنية في منطقة إسنيورت (غرب إسطنبول)، اعتُقل فيها دون مقاومة. وبعد استكمال الإجراءات في فرع النظام العام، قُدم الموقوف إلى النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى السجن على ذمة المحاكمة.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات مستمرة للكشف عمّا إذا كان هناك شركاء آخرون في الجرائم، وللتأكد مما إذا كان المتهم متورطا في حوادث مشابهة خارج إسطنبول.