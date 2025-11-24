شاهد.. راكبان يقتحمان مدرج مطار ألماني للحاق برحلتهما والشرطة تتدخل

شهد مطار كولونيا (غرب ألمانيا) مساء الجمعة الماضية حادثة أمنية غريبة، بعدما حاول راكبان متأخران الوصول إلى طائرتهما المتجهة إلى العاصمة الرومانية بوخارست بطريقة عنيفة.

وأفادت الشرطة الاتحادية الألمانية اليوم الاثنين بأن الرجلين البالغين من العمر (28 عاما) و(47 عاما) كسرا زجاج مفتاح طوارئ وفتحا بابا مؤمنا للطوارئ قبل أن يركضا عبر ساحة المطار باتجاه الطائرة.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن موظفا من أمن المطار تمكن من إيقافهما حتى وصلت قوة من الشرطة لتعزيز الموقف، وأضاف "تم استبعاد وجود أي تهديد لسلامة الطيران".

وبحسب المتحدث، جرى فتح تحقيق جنائي ضد الرجلين بتهمة انتهاك المطار ومخالفة محتملة لقانون أمن الطيران.

وذكر المتحدث أن الرجلين كانا قد فاتهما موعد الصعود إلى الطائرة وحاولا بهذه الطريقة العنيفة اللحاق بها، إلا أنهما لم يتمكنا بطبيعة الحال من السفر بعد الواقعة.

حوادث مماثلة

وفي عام 2018، احتُجز شخص بعد خرق أمني في مطار لوس أنجلوس الدولي، وأفاد المسؤولون حينها بأن بعض الرحلات تأخرت لمدة تصل إلى 30 دقيقة قبل رفع المنع الأمني.

وقالت الشرطة إن الرجل تمكن من تسلق السياج المحيط بالمطار، والركض نحو طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست" كانت تستعد للإقلاع، وسحب مطفأة حريق من تجويف العجلات. مما أدى إلى انطلاق إنذار قمرة القيادة.

كما حاول الرجل الركض عائدا نحو السياج بينما احتجزته الشرطة.

وبحسب السلطات، فإن الرجل ربما كان تحت تأثير المخدرات أو يعاني من مرض عقلي، ليتم سحب طائرة "ساوث ويست" إلى المدرج، ووُضع الركاب على متن طائرة أخرى متجهة إلى ساكرامنتو.

وفي حادث آخر، أظهر مقطع فيديو مُلتقط في مطار لوس أنجلوس الدولي، راكبا يركض على المدرج قرب مبنى الركاب.

شرطة المطار قالت إن الرجل الذي كان عاري الصدر وحافي القدمين يعاني من نوع من اضطرابات الصحة النفسية.

إعلان

وأُلقي القبض على الرجل مجهول الهوية بتهمة الاعتداء على ضابط، ونُقل إلى المستشفى لتقييم حالته النفسية.