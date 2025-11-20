ناشطون يسخرون من الصين بسبب قهوة الصراصير

سخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من ابتكار الصين نكهات قهوة جديدة بطعم الخضروات والحشرات والنمل، وصولا إلى أمعاء الخنزير المطبوخة، فالصين هي أكبر منتج ومصدّر للشاي في العالم، وهي أكبر مستهلك له أيضا، حيث يشربه الصينيون منذ أكثر من 4 آلاف عام.

ووفقا لحلقة 2025/11/20 من برنامج "شبكات"، يحتل الشاي مكانة رمزية عميقة في ثقافة الصينيين، في حين تُعد القهوة مشروبا حديثا نسبيا عرفوه في أواخر القرن الـ19.

ولا يزال الشاي يحتفظ بنكهته التقليدية، في حين عاث الصينيون بالقهوة فأنتجوا أنواعا جديدة بنكهات غريبة، منها البصل الأخضر والصراصير وأمعاء الخنزير المطبوخة.

وبدأ متحف الحشرات في الصين بتحضير قهوة نكهات تناسب الزبائن، وهو يعتمد في هذا على حشرات وديدان مستوردة من محلات الطب الصيني، ويبيع حاليا 12 كوبا يوميا مقابل 7 دولارات للكوب الواحد.

وتفاعلت مواقع التواصل مع هذا التطور في سوق القهوة، وجاءت التعليقات ساخرة في مجملها من الفكرة ومن تعامل الصينيين مع الحشرات.

فكتب أدهم:

يا حيف ع الإسبريسو والأمريكانو والفلات وايت.. بدل ما بنطلب هلا إكسترا فانيلا سيروب بنطلبها بإكسترا صراصير.

كما كتبت رشا:

طيب فهمنا بياكلوا الحشرات.. وصلت معهم للقهوة! وبالآخر بنقول: من وين تجينا الأمراض؟

أما ريهام فكتبت:

الصين عدت العالم كلو بعاداتها الغريبة، حتى أوروبا أدخلت مسحوق الحشرات في أكلهم وحتى في الخبز.. يقولوا له فوائد، والله لو بيدفعولي فوقها مستحيل أشربها.

وفي السياق، كتب عمار:

يعني إذا بياكلوا ثعابين وعناكب وأم أربعة وأربعين عادي إذا شربوا صراصير.. صرنا نتوقع منهم أي شي.

وأخيرا، كتب رجب:

نحن بنشوف أكلهم غريب، ويمكن هنن بينظروا إلنا بنفس الطريقة، هم بيقولوا إن الحشرات غنية بالبروتينات ولها فوائد كبيرة.

وتقول الأبحاث في الطب الصيني إن مسحوق الصراصير يمكن استخدامه لتحفيز الدورة الدموية، وتعزيز إنتاج الكولاجين في أماكن الجروح، وإصلاح أنسجة الغشاء المخاطي، أما ديدان الوجبة الصفراء فغنية بالبروتين وتساعد في تعزيز الجهاز المناعي.