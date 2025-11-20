منوعات|رائج|الصين

"قهوة الصراصير" تثير جدلا واسعا بين رواد المقاهي في بكين

الصين.. "قهوة الصراصير" تثير الجدل بين رواد المقاهي وتحوّل متحفًا في بكين إلى ترند عالمي @kompascom
"قهوة الصراصير" في الصين تحول متحفا في بكين إلى ترند عالمي (حساب @kompascom على إنستغرام)

إيمان بوجملين

Published On 20/11/2025
|
آخر تحديث: 18:00 (توقيت مكة)

حفظ

أثار مقهى تابع لأحد المتاحف المتخصّصة بالحشرات في العاصمة الصينية بكين موجة واسعة من الجدل، بعد طرحه مشروبا غير مألوف يحمل اسم "قهوة الصراصير"، في تجربة توصف بأنها من أغرب الابتكارات ضمن موجة الأطعمة المعتمِدة على الحشرات، والتي باتت تنتشر تدريجيًا في الصين والعالم.

ويُقدَّم هذا المشروب في مقاهي متحف الحشرات في بكين بسعر 45 يوانا (نحو 6 دولارات أميركية) للفنجان، من دون الكشف عن اسم المتحف.

وقال أحد موظفي المتحف في تصريح لوسائل الإعلام: "أطلقنا هذا النوع من القهوة في نهاية يونيو/حزيران، وقد حظي مؤخرا بانتشار واسع على الإنترنت".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأضاف: "بما أننا متحف مخصّص للحشرات، رأينا أنه من المناسب تقديم مشروبات مستوحاة من هذا العالم".

وتشمل السلسلة الجديدة التي يقدّمها المقهى مشروبات مُحضّرة باستخدام العصارة الهضمية لنبات الإبريق، إضافة إلى مشروب محدود الإصدار مصنوع من النمل.

ويؤكد موظفو المتحف للزوّار أنه لا داعي للقلق، موضحين أن جميع المكوّنات تُشترى من صيدليات الطب الصيني التقليدي، حيث يُعتقد منذ زمن طويل أن مسحوق الصراصير يساعد على تحسين الدورة الدموية، بينما يُستخدم بروتين دودة الدقيق لتعزيز المناعة.

ويصف من جرّبوا مشروب "قهوة الصراصير" نكهته بأنها "محروقة وحامضة قليلا". ويقول فريق المتحف إن معظم الزبائن هم من الزوّار الشباب الذين يبحثون عن تجربة تذوّق جديدة ومختلفة، في حين يتجنب الأهالي شراءه بسبب نفورهم من الصراصير.

إعلان

وتستند التجربة إلى معتقدات الطب الصيني التقليدي، التي ترى أن مسحوق الصراصير يمكن أن يساعد في تنشيط الدورة الدموية، في حين يُعتقد أن ديدان الوجبة الصفراء الغنية بالبروتين قد تُساهم في تعزيز جهاز المناعة.

ويشير أحد موظفي المتحف إلى أن مشروب النمل يمتاز بمذاق لاذع، بينما يشبه مشروب نبات الإبريق القهوة العادية إلى حد كبير. ويضيف: "الشباب الفضوليون هم الأكثر إقبالا على مشروب الصراصير، بينما يفضّل الآباء والأمهات الابتعاد عنه لعدم تقبّلهم فكرة شرب شيء مصنوع من الصراصير".

وأكد الموظف أن المتجر يبيع يوميا أكثر من 10 أكواب من هذا المشروب غير التقليدي.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان