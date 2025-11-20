النمسا: العثور على جثتي أم سورية وطفلتها واعتقال مشتبهين

أعلنت الشرطة النمساوية، العثور على جثتين لامرأة تبلغ من العمر 34 عاما وابنتها التي لا تتجاوز العاشرة، داخل شقتهما السكنية، في حادثة مأساوية أثارت صدمة واسعة في البلاد، بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة ودوافعها.

وفي التفاصيل، وُجد الرفات، الذي يعود لعائلة من أصل سوري، مخبّأ خلف جدار جصي في مدينة إنسبروك، وفقا لتقارير بي بي سي.

وأُلقي القبض على رجلين، أحدهما نمساوي يبلغ من العمر 55 عاما وشقيقه البالغ من العمر 53 عاما، في يونيو/حزيران. وأبلغ الرجل الأكبر سنا، وهو زميل للمرأة السورية، الشرطة الأسبوع الماضي بوقوع حادث، لكنه نفى ارتكاب جريمة قتل.

Une mère et sa fille de 10 ans retrouvées mortes dans un congélateur un an et demi après leur disparition en Autriche

➡️ https://t.co/hfQwl8I7on pic.twitter.com/oAIW4mHRpe — Le Parisien (@le_Parisien) November 19, 2025

قال المتحدث باسم مكتب الادعاء العام، هانسجورج ماير، في تصريح سابق للصحفيين، إن الرجلين محتجزان حاليا "لاشتباه قوي بارتكابهما جريمة قتل". ولم تكشف الشرطة عن هويتيهما التزاما بالقانون النمساوي.

وكان ابن عم المرأة، المقيم في ألمانيا، قد أبلغ عن اختفائها لأول مرة في 25 يوليو/تموز 2024. ووفق ما أعلنته الشرطة، فإن زميلها البالغ من العمر 55 عاما أخبرهم آنذاك بأنها غادرت في رحلة طويلة مع طفلتها لزيارة والديها في تركيا.

وتبين لاحقا أن بطاقتها المصرفية استُخدمت عدة مرات في الخارج، إلا أن تفتيش الشرطة لمنزلها كشف وجود هاتفها المحمول داخل الشقة، ما أثار مزيدا من الشكوك حول ظروف اختفائها.

وأفاد شاهد عيان أيضا بسماع ضوضاء عالية في الشقة، وصراخ "ماما"، في اليوم الذي يُعتقد أنهما اختفيا فيه.

وبدأت الشرطة تحقيقا أوسع نطاقا، حيث اكتشف الضباط رسائل مختلفة مُرسلة من هاتف المرأة، بما في ذلك خطاب استقالة إلى صاحب عملها ورسائل إلى زميلها.

إعلان

أفادت السلطات أن مبلغا مكوّنا من 4 أرقام تم تحويله أيضا إلى أحد الرجلين الموقوفين. وكشفت كاتيا تيرش، رئيسة مكتب الشرطة الجنائية في تيرول، للصحفيين أن الأخوين استأجرا وحدة تخزين قبل اختفاء الضحيتين، ووضعا بداخلها مُجمّدا (فريزر).

وأضافت تيرش أن الأخوين قاما بإخراج المجمّد من الوحدة في اليوم نفسه الذي اختفت فيه المرأة وطفلتها. وبعد أسبوع واحد فقط، قاما بجلب مجمّد آخر إلى المكان.

وترى السلطات أن هذه التحركات تشير إلى أن الوفيات قد تكون مدبرة ومدروسة. وأوضحت تيرش أنه "لم يكن بالإمكان تحديد سبب الوفاة بسبب حالة التحلل الشديدة للجثث".