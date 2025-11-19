بعد أسابيع من حادث السطو.. متحف اللوفر يغلق إحدى قاعاته "احترازيا"

أغلق متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس إحدى صالات العرض التابعة له مؤقتا، في خطوة احترازية جاءت عقب تدقيق هندسي كشف عن ضعف هيكلي في بعض العوارض الخشبية التي تحمل أرضية الطابق العلوي.

ووفق بيان رسمي، فإن معرض "كامبانا" -وهو جناح يضم 9 غرف مخصصة لعرض الخزف اليوناني القديم- سيظل مغلقا حتى انتهاء التحقيقات الفنية الخاصة بـ"العوارض الخشبية التي تدعم أرضيات الطابق الثاني" فوقه.

وأكد المتحف أن الإجراء وقائي بحت، ولا علاقة له بحادثة السرقة الأخيرة.

توقيت حساس وانتقادات سابقة

ورغم أن الإغلاق غير مرتبط بالسطو الذي وقع الشهر الماضي داخل المتحف الأكثر زيارة عالميا فإن الواقعة تُعد ضربة جديدة لمؤسسة تخضع أصلا لانتقادات لاذعة بسبب ثغراتها الأمنية، ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي اقتحم 4 أشخاص المتحف في وضح النهار مستخدمين سلّما قابلا للتمديد وأدوات صنفرة لسرقة مجوهرات تقدّر قيمتها بـ102 مليون دولار، وسط ذهول الزوار.

وكان رئيس المتحف لورانس دي كار قد عبّر مسبقا عن قلقه من حالة المبنى التاريخي، محذرا في مذكرة داخلية (يناير/كانون الثاني الماضي) من "انتشار الأضرار" في مواقع عدة داخل القصر الملكي السابق الذي استقبل 8.7 ملايين زائر العام الماضي.

وأشار في مذكرته إلى أن بعض المساحات "لم تعد محكمة الإغلاق"، وأن مناطق أخرى تعاني "تقلبات كبيرة في درجات الحرارة"، مما يهدد سلامة الأعمال الفنية المعروضة.

منطقة "خارج الخدمة" مؤقتا

يقع معرض "كامبانا" في الطابق الأول من جناح "سولي" شرق مجمع اللوفر، في حين تبين أن الطابق الذي يعلوه -ويُستخدم مكاتب إدارية- يعاني من مشكلات هيكلية استدعت نقل نحو 65 موظفا بشكل مؤقت حتى الانتهاء من التقييمات الهندسية.

وجاء في البيان "سيبقى معرض كامبانا مغلقا أمام الجمهور خلال فترة التحقيقات، وذلك ضمانا لأعلى معايير السلامة".

ومع أن المتحف أكد أن الإغلاق "احترازي" و"مؤقت" فإن حادث السطو الأخير جعل كل قرار مرتبط بالسلامة أو الصيانة محط متابعة وتدقيق من الرأي العام ووسائل الإعلام.