حرصا على سلامة الأطفال.. "الرمال الملونة" تجبر السلطات على غلق 69 مدرسة أسترالية

أعلنت الحكومة الأسترالية إغلاق 69 مدرسة في إقليم العاصمة الأسترالية كانبرا صباح اليوم الاثنين، بعد اكتشاف احتمال احتواء رمال اللعب الملوّنة المستخدمة في باحات المدارس على مادة الأسبستوس المحظورة، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع من نوعها على مستوى المدارس الحكومية في الإقليم.

جاءت هذه الخطوة عقب إعلان شركتي "كيماورت" و"تارغت" يوم السبت سحبا عاجلا لمنتجات الرمل، بعد العثور على آثار أسبستوس في عينات خضعت للفحص. وأوضحت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية أن خطر تطاير الأسبستوس في الهواء أو إمكانية استنشاقه يُعد "ضئيلا"، لكنه غير معدوم، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات احترازية فورية.

وقالت وزيرة التعليم في الإقليم إيفيت بيري في بيان إن عمليات تفتيش المدارس بدأت بالفعل، مشيرة إلى أنها قد تستغرق "عدة أيام". وأكدت أن جميع اختبارات الهواء حتى الآن جاءت سلبية لاحتمالية وجود ألياف أسبستوس في الجو داخل المدارس.

ورغم ذلك، قررت الحكومة الاستمرار في الإغلاق إلى حين التأكد الكامل من سلامة جميع مرافق اللعب، مؤكدة أن الأولوية القصوى هي حماية الطلاب والطاقم التعليمي.

يأتي هذا التطور بعد أن شهدت المنطقة يوم الجمعة إغلاق مدارس ورياض أطفال جزئيا أو كليا، إثر تحذير من تلوث رمال اللعب التي تبيعها سلسلة "أوفيس ووركس". ولم يقتصر الأمر على أستراليا، إذ أعلنت نيوزيلندا أيضا إغلاق مدارس عدة في الأيام الماضية للسبب نفسه، مع توقع إغلاق مدرستين إضافيتين اليوم لإجراء اختبارات للرمال، وفقا لصحيفة "نيوزيلندا هيرالد".

7NEWS can reveal the asbestos sand nationwide recall is expected to widen with even more products and schools likely to be impacted. Cleaners in protective clothing have entered contaminated classrooms in South Australia but health authorities insist that the health risk remains… pic.twitter.com/FcGvfemwAE — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) November 17, 2025

حكومة الإقليم أكدت أنه لا حاجة لإجراء تقييمات سريرية لمن تعاملوا مع الرمال المشتبه بها، معتمدة على تقييمات الصحة العامة التي ترى أن التعرض محدود وباحتمال ضعيف للغاية لحدوث استنشاق.

إعلان

وقالت بيري "للأسف، استخدام هذه المنتجات في مدارسنا أوسع بكثير مما كان عليه في حالة منتجات ‘أوفيس ووركس'".

وأوضحت أن فرقا من موظفي المدارس ومتطوعي خدمات الطوارئ الحكومية أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في حصر مواقع وجود الرمال الملونة داخل المدارس.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل وفق مبدأ "القضاء على المخاطر قدر الإمكان"، مؤكدة أن التعامل مع هذه القضية سيكون بمنتهى الصرامة، بما يتماشى مع القوانين الأسترالية التي تحظر تماما استيراد أو تصدير الأسبستوس أو المنتجات التي تحتوي عليه.

ووفق الإشعارات الرسمية، تشمل المنتجات المسحوبة للعبة بناء قلعة الرمل، رملا سحريا ملونا (أزرق-أخضر-وردي).

لماذا يشكل الأسبستوس خطرا؟

الأسبستوس مادة كانت تُستخدم بكثافة في مواد البناء حتى اكتشاف ارتباطها بأمراض خطيرة، أبرزها سرطان الرئة، وورم المتوسطة (Mesothelioma)، وسرطان الجهاز الهضمي وأنواع أخرى من السرطانات.

وترتبط هذه المادة بأكثر من 40 ألف وفاة سنويا في الولايات المتحدة وحدها. كما أعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية عام 2024 حظرا شاملا على جميع أنواعه.

ويكمن الخطر في أن الأسبستوس قد يطلق أليافا دقيقة في الهواء عند العبث به، وهي ألياف تبقى في الرئتين لعقود ويمكن أن تسبب أمراضا قاتلة.