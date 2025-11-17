بعد انتشار مقطع ضربه لعامل.. السلطات التركية توقف ممثلا ومؤثرا معروفا

ألقت السلطات التركية القبض على الممثل والمؤثر المعروف بهادير أونلو عقب انتشار مقطع مصوّر يوثق اعتداءه على عامل في مقهى يملكه بمنطقة بيوغلو بإسطنبول، مستخدما مضرب بيسبول في الهجوم الذي أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أونلو، الذي اشتهر بأدواره المساندة في مسلسلات تركية بارزة مثل "الشوارع الخلفية"، حقق حضورا كبيرا في السنوات الأخيرة بوصفه شخصية مؤثرة ورائد أعمال.

📌 Beyoğlu’nda oyuncu Bahadır Ünlü, hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti 📎 https://t.co/MvzbHCmrE6 pic.twitter.com/p6D5XtRJ4u — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) November 14, 2025

وعقب ظهور مقطع الاعتداء، تحركت فرق شرطة بلدية بيوغلو إلى الموقع وأغلقت المقهى الذي يديره أونلو.

وجاء في بيان رسمي نشرته البلدية، "تم إغلاق المطعم فورا بعد رصد أعمال عنف ضد موظفين في أحد المحلات التجارية في حي توم توم. لا تسامح مع العنف بأي شكل".

وأوضحت البلدية أن فريقها اتخذ الإجراءات العاجلة عقب التحقق من صحة الصور، مؤكدة أن المنشأة تعمل دون ترخيص قانوني.

وبعد انتهاء التحقيقات الأولية، تقرر إحالة الممثل التركي إلى المحكمة بتهمة "التسبب بإصابة متعمدة"، ليصدر قرار بحبسه على ذمة القضية. وأشار التقرير الأمني إلى أن الاعتداء الذي ظهر في الفيديو يتضمن "عنفا مفرطا"، وأن الضحية تعرض لإصابات تستدعي التحقيق القضائي.

من جانبها، قالت وسائل إعلام تركية إن لأونلو سجلّا سابقا في قضايا عنف داخل منشآته التجارية. ففي يناير/كانون الثاني 2022، اتُهم بضرب زبون على رأسه بمقبض سكين خلال مشادة داخل المطعم ذاته، على خلفية خلاف بين الزبون وزوجته.

حينها احتجزته فرق مكتب النظام العام في بيوغلو، قبل أن يُفرج مكتب المدعي العام عنه بعد استكمال إجراءات التحقيق.