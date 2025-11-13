مصر.. وزارة التعليم تحقق في "حبس" مدرسة لتلاميذ بسبب الرسوم

تسببت واقعة في إحدى المدارس الخاصة بمصر في موجة غضب بين أولياء الأمور، بعد تداول روايات عن احتجاز تلاميذ داخل فصل منفصل لساعات بسبب تأخر ذويهم في سداد المصروفات الدراسية، مما دفع وزارة التربية والتعليم إلى التدخل الفوري وإحالة القضية للتحقيق.

ووجَّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر محمد عبد اللطيف بتشكيل لجنة تفتيش عاجلة للتحقيق في الواقعة التي شهدتها مدرسة خاصة في التجمع الخامس بالعاصمة القاهرة.

وتعود بداية الأزمة إلى شكوى رسمية تقدم بها ولي أمر طالبة ضد إدارة المدرسة، أكد فيها أن ابنته احتُجزت في فصل دراسي منفصل لمدة تجاوزت 3 ساعات، مع مجموعة من التلاميذ المتأخر أولياء أمورهم في سداد المصروفات الدراسية. وبحسب روايته، جرى استدعاء الطفلة من فصلها الأصلي دون إخطار مسبق، وتم وضعها في فصل آخر مع منع الأطفال من الشرب ودخول الحمّام طوال فترة الاحتجاز.

أب يشكو معاقبة ابنته في مدرسة خاصة بالتجمع بسبب المصروفات ووزارة التعليم تفتح تحقيقًا وتضع المدرسة تحت الإشراف المالي.. ما القصة؟ pic.twitter.com/L38mvQ454T — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 12, 2025

وأضاف ولي الأمر أن الواقعة تكررت في اليوم التالي، وأن إدارة المدرسة أبلغته صراحة بأن الإجراء مرتبط بتأخره في سداد الرسوم، مشيرا إلى أن المدرسة تشترط الدفع نقدا فقط وترفض وسائل الدفع الإلكترونية. وأوضح أنه طلب اعتذارا رسميا لابنته وتعهدا بعدم تكرار ما حدث، لكن الرد جاء بأن الأمر كان "التباسا في الأسماء".

وأمام تزايد الشكاوى، شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة التعامل بمنتهى الحزم مع أي تجاوزات في المدارس الخاصة أو الدولية، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق اللوائح والقوانين حفاظا على حقوق الطلاب وضمان انتظام العملية التعليمية في جميع المدارس.

من جهة أخرى، تداول أولياء أمور عبر مجموعات التواصل الخاصة بالمدرسة روايات مشابهة، تحدثت عن احتجاز تلاميذ آخرين أو منعهم من استخدام دورات المياه للسبب نفسه. وأعلن بعضهم نيتهم التقدّم بشكاوى رسمية لوزارة التربية والتعليم للمطالبة بالتحقيق الكامل في الواقعة، وفق ما نقلته تقارير إعلامية محلية.