قاد سيارته 1500 كيلومتر في الاتجاه الخطأ.. مسن فرنسي يصل إلى كرواتيا بدلا من زيارة الطبيب

أثارت حادثة غريبة في فرنسا دهشة الرأي العام، بعد أن ضل رجل مسن يبلغ من العمر 85 عاما طريقه أثناء قيادته متجها إلى موعد طبي في بلدة شاتيلون سور تويه (دو سيفر)، التي تبعد نحو 20 كيلومترا فقط عن منزله، لكنه انتهى به المطاف في دولة كرواتيا.

ووفقا لما نقلته مجلة "لوباريزيان" الفرنسية، فقد وجد الرجل نفسه على بُعد 1500 كيلومتر من منزله، في واقعة غير مألوفة أثارت الدهشة والتساؤلات حول كيفية تمكنه من قطع هذه المسافة الطويلة دون أن ينتبه إلى ضياعه.

Un homme de 85 ans prend sa voiture pour aller chez son médecin dans les Deux-Sèvres, il est retrouvé… en Croatie

➡️ https://t.co/oOdDj7by1d pic.twitter.com/hT9Ol8zJie — Le Parisien (@le_Parisien) November 10, 2025

كانت جمعية محلية ينتمي إليها الرجل البالغ من العمر 85 عاما هي من دقّت ناقوس الخطر أولا، بعد أن تغيب عن اجتماع كان من المفترض حضوره يوم الثلاثاء.

في الوقت نفسه، أبدى جيرانه قلقهم أيضا، إذ لاحظوا أنهم لم يروه طوال اليوم، ما دفعهم إلى إبلاغ السلطات خوفا من أن يكون قد تعرض لمكروه.

أكثر من 20 ساعة على الطريق

بعد تلقي البلاغ، توجّهت خدمات الطوارئ إلى منزل الرجل المسن، لكنهم عند وصولهم لم يعثروا على أحد. حاولت الفرق الاتصال بهاتفه المحمول، ولدهشتهم البالغة، أجاب بنفسه، موضحا أنه في فندق بكرواتيا بعد أن قاد سيارته لأكثر من 20 ساعة متواصلة.

ووفقا لروايته، فقد انطلق في اليوم السابق لموعدٍ طبي في بلدة إيرفولت، التي تبعد نحو 20 كيلومترا فقط عن منزله، لكنه -لأسباب لا تزال مجهولة- واصل القيادة لمسافة تقارب 1500 كيلومتر حتى وصل إلى كرواتيا.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية فرنسية، فإن الرجل قال إنه لا يفهم كيف حدث ذلك، مؤكدين أنه لا يعاني من أي ضعف إدراكي أو مشكلات في التوازن، وأن حالته الصحية جيدة، ومن المتوقع أن تتولى عائلته إعادته إلى منزله قريبا.

إعلان

وبعد إبلاغ السلطات المختصة، تمكن الجيش الفرنسي من تحديد موقع هاتفه، إذ أرسل إشارة إلى برج اتصالات على ساحل البحر الأدرياتيكي، وتبيّن أنه نزيل في فندق بمدينة بريلا الكرواتية.

وأوضح الرجل، الذي لم تُسجّل له أي مشكلات إدراكية من قبل، أنه كان يعتمد على نظام تحديد المواقع "جي بي إس" (GPS)، الذي يبدو أنه تعرض لخلل في التوجيه، ما أدى إلى رحلته غير المقصودة التي تحوّلت إلى قصة أثارت دهشة الفرنسيين ووسائل الإعلام الأوروبية.