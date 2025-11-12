شاهد.. انهيار جسر "هونغتشي" في الصين بعد أشهر من افتتاحه

أعلنت السلطات الصينية عن انهيار جزء من جسر "هونغتشي" الجديد في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد، وهو جسر إستراتيجي على طريق سريع وطني يربط وسط الصين بمنطقة التبت، وذلك دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وذكرت حكومة مدينة ميركانغ، في بيان رسمي، أن الشرطة أغلقت الجسر أمام حركة المرور بعد ظهر الاثنين، عقب رصد تشققات في المنحدرات والطرق المجاورة وتغيرات ملحوظة في تضاريس أحد الجبال المحيطة.

وفي صباح الثلاثاء، أكّد مسؤول في مقاطعة باركام انهيار جزء من الجسر بالكامل، موضحا أنه لم تُسجّل أي خسائر بشرية، إذ كانت السلطات قد أوقفت المرور على الجسر في وقت مبكر كإجراء احترازي.

Social media video shows part of the recently opened Hongqi bridge collapsing in southwestern China on Tuesday. Authorities said there were no reports of any casualties. pic.twitter.com/EFJ1FRPUpF — ABC News Live (@ABCNewsLive) November 12, 2025

وحسب التقارير المحلية، فإن التشققات ظهرت أولا على سطح الطريق والمنحدرات المتصلة به، ما دفع فرق الصيانة إلى فرض ضوابط مرورية مؤقتة، قبل أن تتفاقم الحالة بشكل مفاجئ وتنهار أجزاء من الهيكل إلى النهر أسفل الجسر.

وانتشرت على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي الصينية مقاطع مصوّرة توثّق لحظة الانهيار، حيث بدا الجسر العملاق وهو يتداعى خلال ثوانٍ ويسقط في عمق المضيق وسط سحابة كثيفة من الغبار والمياه المتطايرة.

ووفقا لصحيفة "تايمز ناو"، يقع جسر هونغتشي في منطقة جبلية وعرة بمدينة ميركانغ، وقد اكتمل بناؤه في وقت سابق من العام الجاري كجزء من الطريق السريع الوطني "جي 317″، أحد أهم الممرات التي تربط التبت ببقية المقاطعات الصينية.

ويبلغ طول الجسر نحو 758 مترا، بينما يرتفع قرابة 625 مترا فوق أرضية المضيق، وتصل أعمدة دعمه إلى 172 مترا. وقد شُيّد المشروع بواسطة مجموعة سيتشوان للطرق والجسور الحكومية، في إطار مبادرة وطنية لتوسيع شبكة النقل إلى الهضبة الغربية.

وأكدت السلطات المحلية أن التضاريس الجبلية المحيطة شهدت تدهورا جيولوجيا سريعا بحلول ظهر الثلاثاء، ما أدى إلى حدوث سلسلة من الانهيارات الأرضية الجزئية في المنطقة المجاورة.

وأوضحت أن الجسر كان خاليا تماما من السيارات والمشاة وقت الانهيار بفضل الإغلاق المبكر، ما حال دون وقوع مأساة أكبر.

ولم تُعلن وسائل الإعلام الحكومية بعد عن السبب الدقيق للكارثة، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال أن يكون عدم الاستقرار الجيولوجي الناتج عن التآكل أو الأمطار الغزيرة أحد العوامل الرئيسية وراء الانهيار.

وكان جسر "هونغتشي" يُعد من أبرز المشاريع الرمزية في حملة الصين لتطوير البنية التحتية وتعزيز التواصل الاقتصادي مع المناطق الغربية الجبلية، وقد وُصف عند افتتاحه بأنه إنجاز هندسي يرمز إلى قوة التصميم الصينية.