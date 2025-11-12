تأرجحوا في الهواء لأكثر من ساعتين.. الرياح تعصف بعمّال تنظيف واجهات في إسطنبول

وثّقت مقاطع فيديو متداولة موقفا صعبا عاشه عدد من عمّال تنظيف الواجهات الزجاجية في إسطنبول، بعدما علِقوا على ارتفاع شاهق في حيّ عمرانية إثر هبوب رياح قوية صباح أمس الثلاثاء، تسبّبت في تأرجحهم بعنف حينما كانوا معلّقين بالحبال على واجهة مبنى مرتفع ضمن منطقة مركز إسطنبول المالي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأظهرت المقاطع مشاهد للعمال وهم يتشبّثون بحبالهم بإحكام وأجسادهم تتأرجح في الهواء على نحو خطير، في حين التقط المارة صورا ومقاطع فيديو توثّق الموقف وسط حالة من الذعر والقلق.

İstanbul Ümraniye'de finans merkezinin camını temizleyen görevliler, rüzgar nedeniyle savrularak 2.5 saat boyunca aşağı inmeye çalıştı. pic.twitter.com/5K9euRQBqj — BPT (@bpthaber) November 11, 2025

ووفقا للتقارير، كان العمال قد بدؤوا عملهم في تنظيف نوافذ ناطحة السحاب في ساعات الصباح الأولى باستخدام معدات التسلق والحبال، قبل أن تفاجئهم الرياح العاتية التي ازدادت شدّتها بشكل مفاجئ، مما جعلهم عالقين على الواجهة الزجاجية دون قدرة على النزول.

وقالت المصادر إن العمال ظلّوا يكافحون لأكثر من ساعتين ونصف في مواجهة الرياح العاتية، حيث كانت الحبال تتأرجح بعنف، والفريق على الأرض يحاول السيطرة على الوضع وإنزالهم بأمان باستخدام معدات السلامة والإنقاذ.

وبحسب ما ذكرته الصحف المحلية، لم يُصب أي من العمّال بأذى، لكن الحادث تسبب بحالة من الهلع في المنطقة ودفع السلطات إلى تعليق جميع أعمال تنظيف الواجهات الزجاجية مؤقتا كإجراء احترازي حتى استقرار الأحوال الجوية.

ويُذكر أن إسطنبول شهدت صباح الثلاثاء موجة من الرياح القوية والعواصف المفاجئة، خاصة في المناطق المرتفعة من المدينة، مما أدى إلى اضطرابات محدودة في حركة السير وبعض الأضرار المادية الطفيفة في الأبنية والمنشآت.