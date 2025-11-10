نسر يخترق زجاج قطار في كشمير ويصيب قائده بجروح طفيفة

شهدت منطقة أنانتناغ في جامو وكشمير الهندية حادثًا غير مألوف، إذ اصطدم نسر بالزجاج الأمامي لأحد القطارات فاخترقه وسقط داخل المقصورة، مما أسفر عن إصابة قائد القاطرة بجروح طفيفة.

ووفقًا لما نقلته وكالة "برس تراست أوف إنديا"، وقع الحادث على خط بارامولا/بانيهال بين محطتي بيجبيهارا وأنانتناغ. وأوضحت السلطات أن قائد القاطرة تمكن من السيطرة على الموقف رغم المفاجأة والإصابة، واستخدم أجهزة الاتصال للإبلاغ عن الحادث، مما أدى إلى توقف مؤقت لحركة القطارات في المنطقة لحين الانتهاء من إجراءات التفتيش والسلامة.

وتداول رواد الإنترنت مقاطع فيديو توثق اللحظة المثيرة، حيث يظهر النسر وهو يرتطم بالزجاج الأمامي بقوة، الأمر الذي أدى إلى تحطمه ودخول الطائر إلى داخل المقصورة وسط دهشة الطاقم.

The king of skies, now frightened in a corner of the engine cabin ,struck by the speeding train’s windscreen of running train between Bijbehara and Anantnag.

Even strength has moments of helplessness. Nature’s grace meets human speed.

Thank God, both the eagle & pilot are safe. pic.twitter.com/LAGsoLIiAJ — Ranjan jotshi (@RanjanJotshi) November 8, 2025

وفي سياق متصل، أعلنت شركة طيران الهند إكسبريس عن إلغاء رحلة داخلية بين فيجاياوادا وبنغالورو بعد اصطدام طائرة بما يُشتبه أنه طائر أثناء الإقلاع من مطار فيجاياوادا.

وقالت الشركة في بيان "تعرضت الطائرة المخصصة لتشغيل الرحلة لاصطدام مع ما يُشتبه بأنه طائر، مما اضطرنا إلى إلغاء الرحلة. نعتذر لركابنا عن الإزعاج الناتج عن ظروف خارجة عن إرادتنا".

توقف القطار في محطة أنانتناغ للسكك الحديدية، حيث تلقى قائد القاطرة الإسعافات الأولية بعد تعرضه لجروح طفيفة.

وفي واقعة مشابهة، أُلغيت رحلة تابعة لشركة طيران الهند إكسبريس كانت متجهة إلى بنغالورو في سبتمبر/أيلول الماضي إثر اصطدام نسر بمقدمة الطائرة في مطار فيجاياوادا بولاية أندرا براديش.

وأوضح مسؤول في الشركة لوكالة "برس تراست أوف إنديا" أن الحادث وقع قبل الإقلاع، الأمر الذي استدعى إلغاء الرحلة في ظل إجراء احترازي لضمان السلامة.