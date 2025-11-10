ساعة باتيك فيليب نادرة تحطم رقمها القياسي وتباع بـ17.6 مليون دولار في مزاد بجنيف

أعلنت دار المزادات "فيليبس"، يوم الأحد، أن ساعة من ماركة باتيك فيليب، التي كانت عام 2016 أغلى ساعة يد بيعت في مزاد، عادت هذا الأسبوع لتحطم رقمها القياسي السابق بعد بيعها بسعر أعلى في سويسرا.

في حدث يُعد من أبرز فعاليات المزادات الفاخرة عالميا، حققت ساعة نادرة من طراز باتيك فيليب بيربتشوال كالندر رقما قياسيا جديدا بعد بيعها مقابل 17.6 مليون دولار أميركي (14.19 مليون فرنك سويسري) في مزاد أقامته دار "فيليبس" بمدينة جنيف مؤخرا. واستغرقت عملية المزايدة، التي شارك فيها 5 مزايدين عبر الهاتف، أقل من 10 دقائق، لتدخل الساعة بذلك قائمة أغلى التحف الفنية في العالم.

وكانت الساعة نفسها قد بيعت قبل 9 سنوات بسعر 11 مليون فرنك سويسري (نحو 13.6 مليون دولار).

وتتميز هذه التحفة المصنّعة عام 1943 بكونها واحدة من 4 ساعات فقط من طرازها مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو ما يمنحها ندرة استثنائية مقارنة بمعظم ساعات الطراز نفسه التي كانت تُنتج عادة من الذهب الأصفر أو الوردي.

Rare Patek Philippe watch sells for $17.6 millionhttps://t.co/qVdmfRJxwj pic.twitter.com/GiQvDH49Up — AFP News Agency (@AFP) November 10, 2025

في عام 2017 تم تحطيم الرقم القياسي الذي حققته ساعة "باتيك فيليب" عام 2016، عندما بيعت ساعة "رولكس دايتونا" التي كان يملكها الممثل الهوليودي بول نيومان مقابل 17.8 مليون دولار أميركي، قبل أن تسجل ساعة "باتيك فيليب غراند ماستر تشايم" رقما جديدا عام 2019 بعد بيعها بـ31 مليون دولار.

أما عملية بيع ساعة "باتيك فيليب بيربتشوال كالندر" التي جرت في نهاية هذا الأسبوع فقد أعادت تأكيد مكانتها "كواحدة من أبرز ساعات اليد في التاريخ"، بحسب خبراء المزادات.

وأفادت دار "فيليبس" بأن المزاد استغرق أقل من 10 دقائق وجذب 5 مزايدين من مختلف أنحاء العالم، وانتهى ببيع الساعة لمزايد عبر الهاتف.

إعلان

وشهد المزاد، الذي نظمته دار "فيليبس" بالتعاون مع "باكس آند روسو"، منافسة قوية بين هواة جمع الساعات النادرة، مما دفع السعر النهائي إلى تجاوز التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى إمكانية تخطيها حاجز 10 ملايين دولار فقط.

وحضر المزاد الذي أقيم في قاعة فندق "بريزيدنت" في جنيف عدد من هواة جمع الساعات والتجار وصانعي الساعات المعروفين.

وشارك في المزاد نحو 1886 مزايدا مسجلا من 72 دولة في العالم. وخلال المزاد الذي استمر يومين، بيعت 207 قطع محققة أكثر من 66.8 مليون فرنك سويسري (82.87 مليون دولار)، وهو ما يمثل أعلى حصيلة إجمالية يحققها مزاد مخصص للساعات في التاريخ، بحسب دار "فيليبس".