سيدة فرنسية تلقى حتفها اختناقا بعد انغلاق نافذة سيارتها الكهربائية

في حادث مأساوي شرقي فرنسا، لقيت امرأة تبلغ من العمر 65 عاما مصرعها اختناقا بعد أن علقت رقبتها في نافذة سيارتها الكهربائية من طراز "فيات 500" أثناء تنظيفها.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، بينها قناة "فرانس 3″، فإن الضحية، وتُدعى برناديت ديلموت، كانت تنظف سيارتها أمام منزلها في بلدة بيسي سور فلاي بمنطقة سون إي لوار في 13 يونيو/حزيران الماضي، عندما أُغلقت النافذة تلقائيا على عنقها.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن ديلموت نسيت تفعيل مكابح اليد، وأثناء محاولتها الوصول إليها عبر النافذة المفتوحة، ضغطت عن طريق الخطأ على زر التحكم بالزجاج، فتسبب ذلك في انغلاق النافذة على عنقها بينما بدأت السيارة بالتراجع إلى الخلف، ففارقت الحياة اختناقا في موقع الحادث.

Horror as woman suffocates to death after getting stuck in car's electric windowhttps://t.co/7hb8TXgHAn pic.twitter.com/yee9duB46A — The Mirror (@DailyMirror) October 8, 2025

وقالت صديقتها المقربة بياتريس في تصريح للقناة: "يبدو أنها لم تشغّل المكابح، وعندما بدأت السيارة بالتدحرج للخلف، حاولت إيقافها عبر النافذة المفتوحة، لكنها لامست زر الزجاج عن غير قصد، فانغلق على عنقها فجأة".

وقد عُثر على جثتها لاحقا داخل السيارة بعد أن تغيّبت عن موعد عشاء مع أصدقائها.

وروى شقيقها لقناة "فرانس إنفو": "في البداية، حتى الشرطة لم تفهم ما حدث. كانوا يسألون: ماذا جرى؟ لم أستوعب الأمر حينها، ظننت أنها ربما تعرّضت لهجوم أو انتحرت، لكن شيئا فشيئا بدأنا نفهم الحقيقة القاسية".

وأكدت نتائج تشريح الجثة عدم وجود أي شبهة جنائية، في حين خلصت الشرطة إلى أن الوفاة كانت حادثا عرضيا مؤسفا.

وأوضح شقيقها أنه لا يعتزم المطالبة بتعويض مالي، لكنه وجّه رسالة إلى شركة "فيات" طالبا تفسيرا واضحا لما حدث، قائلا: "لا أريد مالا، فهذا لن يعيد أختي. أريد فقط معرفة كيف يمكن منع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا، حفاظا على سلامة الآخرين".