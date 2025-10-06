متسابقان تركيان يتبرعان بجائزة برنامج مسابقات لغزة وإدارة القناة تتفاعل

في بادرة لافتة حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قرر ثنائي متسابق في برنامج المسابقات التركي "لينغو تركيا" (Lingo Türkiye) التبرع بجائزته المالية كاملة لدعم أطفال غزة.

فخلال الحلقة الختامية من البرنامج الذي يُعرض على قناة "تي آر تي 1" (TRT) الحكومية، تمكن المتسابقان محمد وزوجة ابنه سحر من الفوز بجائزة قدرها 32 ألفا و700 ليرة تركية، بعد نجاحهما في تخمين الكلمة الأخيرة "منديل"، لكن المفاجأة جاءت حين أعلنا على الهواء مباشرة تبرعهما بالمبلغ كاملا لصالح الأطفال في قطاع غزة، تعبيرا عن تعاطفهما مع معاناة المدنيين تحت الحصار.

ولاقت هذه المبادرة صدى واسعا لدى الجمهور التركي، إذ امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الثناء والتقدير، في حين وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها "أحد أكثر اللحظات الإنسانية تأثيرا في تاريخ البرامج التلفزيونية التركية".

Birlik olmanın en güzel örneği Lingo Türkiye’de yaşandı! 💙

Mehmet bey ve Seher hanım, kazandıkları ödülü Gazze’ye bağışlayarak herkesi duygulandırdı.

Biz de, Lingo Türkiye ailesi olarak bu anlamlı desteği 100.000 TL’ye tamamladık.

Gazze için tek yürek olmaya devam ediyoruz.… pic.twitter.com/pkgoPK74Wn — Lingo Türkiye (@TurkiyeLingo) October 2, 2025

وأعلنت إدارة البرنامج لاحقا أنها قررت مضاعفة قيمة التبرع ليصل الإجمالي إلى 100 ألف ليرة تركية، سيتم تخصيصها لدعم الأطفال المتضررين في غزة بالتعاون مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" (AFAD) والهلال الأحمر التركي، وبضمان من الحكومة التركية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

من جانبها، قالت وسائل إعلام تركية إن قرار المتسابقين، وتجاوب إدارة البرنامج معه، يعكسان "ثقافة التكافل العميقة في المجتمع التركي" ودعمه المستمر للقضية الفلسطينية.

وتأتي هذه الخطوة الرمزية في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها سكان قطاع غزة منذ عامين، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية، مخلفة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

فبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 67 ألف شخص، في حين تجاوز عدد الجرحى 169 ألفا، إلى جانب آلاف المفقودين تحت الأنقاض. كما أدى الحصار المفروض على القطاع إلى مجاعة متفاقمة، إذ سجلت المنظمات الإنسانية وفاة 460 شخصا نتيجة سوء التغذية، بينهم 154 طفلا.

وفي تقرير صدر عن المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في 22 أغسطس/آب الماضي، أكدت المنظمة تفشي المجاعة في شمال غزة، محذّرة من اتساع رقعتها إلى مدن أخرى مثل دير البلح وخان يونس.