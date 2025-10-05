فرق إطفاء ألمانية تعيش حالة استنفار "غير مسبوق" بسبب فاكهة آسيوية

في حادثة طريفة تحولت إلى يوم استثنائي لفرق الإطفاء في مدينة فيسبادن الألمانية، تسببت فاكهة الدوريان -المعروفة برائحتها النفاذة- في 4 استدعاءات طارئة متتالية خلال يوم واحد، بعد أن ظن السكان أن هناك تسربا خطيرا للغاز.

الواقعة، التي وصفتها السلطات المحلية بأنها "سلسلة من الإنذارات غير المسبوقة"، بدأت بعد ظهر أمس السبت عندما تلقت فرق الإطفاء أول بلاغ عند الساعة 2:52 مساء يفيد بانتشار رائحة غاز قوية في أحد متاجر السوبر ماركت بالمدينة.

وصلت الفرق بسرعة إلى المكان، غير أن المفاجأة كانت أن المبنى لا يحتوي أصلا على خطوط غاز، كما لم تكشف أجهزة الاستشعار عن أي تسرب. وبعد تهوية المكان اختفت الرائحة مؤقتا، فظن الجميع أن الأمر انتهى.

لكن بعد فترة قصيرة، ورد بلاغ ثانٍ من مركز التسوق ذاته يشير إلى عودة الرائحة الغريبة، فبدأ رجال الإطفاء في البحث الدقيق داخل المحلات التجارية، إلى أن اكتشفوا السبب الحقيقي: فاكهة الدوريان كانت تُباع في متجر آسيوي قريب، وقد تسللت رائحتها عبر نظام التهوية لتغمر أرجاء المبنى.

ورغم تحديد المصدر، لم تنتهِ القصة بعد؛ فمع حلول المساء، وتحديدا عند الساعة 5:47 مساء، تم استدعاء فرق الإطفاء مجددا بسبب "تسرب غاز جديد". وبعد جولة تفتيش شاملة، اتضح أن "المُتهم" هو ذاته: فاكهة الدوريان التي أُطلق عليها في التقرير الرسمي لقب "الفاكهة الفوّاحة"، والمعروفة عالميا بأسماء طريفة مثل "فاكهة القيء" أو "الفاكهة النتنة"، نظرا لرائحتها التي تشبه مزيجا من الغاز الفاسد والجبن المتعفن.

لكن اليوم لم ينتهِ بعد؛ فبحلول الساعة 9:20 مساء، استقبلت إدارة الإطفاء بلاغا جديدا من نفس المركز التجاري. ورغم الاشتباه المسبق بأن الفاكهة الاستوائية هي السبب مجددا، فإن رجال الإطفاء تعاملوا مع البلاغ بجدية كاملة، وفق البروتوكول الذي يُلزمهم باعتبار أي رائحة غريبة خطرا محتملا. وبعد فحص شامل، تأكدت الشكوك مرة أخرى: لم يكن هناك أي غاز، بل دوريان "يعمل بفعالية" للمرة الثالثة في اليوم ذاته.

إعلان

واختُتمت سلسلة الأحداث الغريبة ببلاغ أخير عند الساعة 10:40 مساء، هذه المرة من مبنى سكني في شارع فالدستراسه. أبلغ السكان عن رائحة غاز قوية في الدرج، لكن أحد رجال الإطفاء لاحظ اسما آسيويا على أحد أجراس الشقق، فابتسم مازحا وقال: "أراهن أن أحدهم اشترى دوريان اليوم". وبالفعل، تبيّن أن أحد السكان كان قد اشترى الفاكهة من المتجر ذاته، وأن رائحتها اخترقت الجدران وملأت أرجاء البناية.

وتُعد فاكهة الدوريان من الأطعمة الفاخرة والشعبية في جنوب شرق آسيا، حيث توصف بـ"ملكة الفواكه"، إلا أنها تُحظر في وسائل النقل العامة والفنادق والمطارات بسبب رائحتها القوية التي تثير الغثيان لدى البعض.

وفي ألمانيا، تركت الفاكهة هذا الأسبوع أثرا لا يُمحى في سجلات الإطفاء، بعد يوم طويل من "الإنذارات العطرة" التي أطلقتها من دون قصد، لتذكّر الجميع بأن بعض الروائح أخطر من أن تُتجاهل.