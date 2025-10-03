وفاة مؤثر صيني شهير بعد سقوط مروحيته خلال بث مباشر

تحوّلت مغامرة جوية على الهواء مباشرة إلى مأساة مروعة في الصين، بعدما لقي المؤثر في مجال الطيران تانغ فيجي (55 عاما) مصرعه أمام أنظار أكثر من ألف متابع، إثر سقوط طائرته الخفيفة واشتعالها في مشهد صادم بُث لحظة بلحظة عبر منصّة "دووين" (النسخة الصينية من تيك توك).

وحدثت الواقعة في مقاطعة جيانغ بإقليم سيتشوان جنوب غربي الصين، حيث كان تانغ يحلّق بمروحيته الثنائية المراوح في بث مباشر اعتاد مشاركته مع جمهوره، قبل أن يفقد السيطرة عليها بشكل مفاجئ.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لحظة سقوط الطائرة بسرعة كبيرة نحو الأرض وانفجارها كرة من اللهب فور ارتطامها، وسط حالة من الذهول والهلع بين المشاهدين الذين انهالت تعليقاتهم بالدعوات للتدخل والنجدة.

قبل الحادث المأساوي بساعات، كشف المؤثر الصيني تانغ فيجي لمتابعيه أنه اشترى طائرته الخفيفة بنحو 49 ألف دولار، موضحا أن وزنها يتجاوز 250 رطلا ومجهزة بمقعد واحد فقط، وفق ما أوردته وكالة أنباء الصين الرسمية تشاينا نيوز سيرفيس.

وكان فيجي قد صرّح -في مقاطع فيديو سابقة- بأن الطائرة قادرة على التحليق حتى ارتفاع ألفي قدم وبسرعة تفوق 60 ميلا في الساعة. وأوضح لجمهوره أنه لم يخضع سوى لـ6 ساعات من التدريب قبل أن يقرر الطيران، مؤكدا أنه لا يحتاج إلى رخصة لقيادة هذا النوع من الطائرات الخفيفة.

وأعلنت السلطات المحلية وفاته في موقع الحادث بعد أن تحولت الطائرة إلى كرة نارية، في حين هرعت فرق الإطفاء لإخماد الحريق ونقل الجثمان. وفتحت الجهات المختصة تحقيقا رسميا لتحديد ملابسات الحادث، سواء كانت ناجمة عن خلل ميكانيكي أو خطأ بشري.

اللافت أن فيجي كان قد واجه سابقا عدة مشاكل فنية في طائرته، وأسفرت عن حادثَي تحطم قبل المأساة الأخيرة.

والعام الماضي، كان تانغ فيجي تعرّض لحادثين متتاليين، حيث هوت طائرته من ارتفاع لا يتجاوز 30 قدما نتيجة عطل في مقياس الوقود. ورغم ذلك، واصل فيجي بثوثه المباشرة مؤكدا لجمهوره أنه لا يحتاج إلى رخصة لقيادة الطائرات الخفيفة، مشيرا إلى أنه لم يخضع سوى لـ6 ساعات من التدريب. وكان يتباهى بقدرة مروحيته على التحليق حتى ارتفاع ألفي قدم وبسرعة تزيد على 60 ميلا في الساعة.

غير أن خبراء الطيران شددوا على أن الحصول على رخصة أمر إلزامي حتى للطائرات المنخفضة الارتفاع، فضلا عن ضرورة تسجيلها رسميا لدى سلطات الطيران المدني قبل الإقلاع.

وتأتي هذه الحوادث في وقت شهد فيه العالم سلسلة كوارث جوية مأساوية. ففي أستراليا، لقي الطيار بول سميث (54 عاما) مصرعه بعد دقائق من إتمامه قفزة بالمظلات لـ8 أشخاص هبطوا بسلام. وكان سميث يقود طائرته عائدا إلى مطار موريوا في نيو ساوث ويلز عندما تحطمت الطائرة في منطقة غابات، على بعد 1.2 ميل فقط من وجهته.

وفي حادث مأساوي آخر بالبرازيل، لقي 4 أشخاص مصرعهم، بينهم المهندس المعماري الصيني كونغجيان يو، والمخرجان الوثائقيان لويس فرناندو فيريس دا كونها فيراز وروبينز كريسبيم الابن، إلى جانب الطيار مارسيلو بيريرا دي باروس، حين ارتطمت طائرة خفيفة من طراز سيسنا 175 (بُنيت عام 1958 ومسجّلة تحت الرقم بي تي-بي إيه إن) بالأرض في أثناء مناورة هبوط ليلية في أراضي بانتانال الرطبة، لتنفجر عند الاصطدام وتحوّل أجساد الركاب إلى رماد.

وأفادت إدارة الإطفاء بأن رجالها هرعوا باستخدام جرار وشاحنة مياه، لكن النيران كانت قد التهمت الطائرة بالكامل قبل وصولهم.