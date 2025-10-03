السجن 5 سنوات لامرأة أميركية حاولت قتل طفلة فلسطينية بدوافع عنصرية

أصدرت محكمة في ولاية تكساس الأميركية حكما بالسجن 5 سنوات بحق امرأة أُدينت بمحاولة قتل طفلة فلسطينية أميركية مسلمة تبلغ من العمر 3 سنوات، في حادث وصفته الشرطة بأنه مدفوع بالكراهية العنصرية والدينية، وأثار في حينه موجة واسعة من الإدانات الرسمية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مايو/أيار 2024، حين أقدمت المدعوة إليزابيث وولف (43 عاما) على محاولة إغراق الطفلة في مسبح تابع لمجمع سكني بمدينة إيرفينغ بولاية تكساس، كما حاولت جذب شقيقها (7 سنوات) إلى داخل الماء. وقد سارعت والدة الطفلين إلى التدخل وإنقاذهما، قبل أن تدخل في مشادة مع المتهمة التي تلفظت بعبارات عنصرية في أثناء الهجوم.

وحسب سجلات المحكمة التي نقلتها شبكة "سي بي إس نيوز" وصحيفة "فورت وورث ستار تلغرام"، فقد أصدر القاضي آندي بورتر حكمه على وولف بعد إقرارها بالذنب، في محاولة قتل طفل والتسبب في إيذائه، وذلك عقب لائحة اتهام وُجهت إليها العام الماضي على خلفية الحادث.

دوافع عنصرية وإدانة رسمية

وأكدت الشرطة أن الهجوم جاء بدوافع عنصرية ودينية، موضحة أن المتهمة وولف استهدفت الطفلة وعائلتها تحديدا بسبب أصلهم الفلسطيني وانتمائهم الديني. وقد أثارت الحادثة صدمة واسعة، دفعت الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن إلى إدانتها بشدة، معتبرا أنها تمثل مؤشرا خطيرا على تصاعد جرائم الكراهية في البلاد، خصوصا ضد المسلمين والفلسطينيين.

تصاعد جرائم الكراهية

ويأتي الحكم بحق وولف في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا في معدلات الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية والدينية، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية في الشرق الأوسط. ويشير مدافعون عن حقوق الإنسان إلى أن المسلمين والعرب واليهود الأميركيين باتوا أكثر عرضة للتهديدات منذ اندلاع الحرب على غزة عام 2023.

لم تكن قضية محاولة قتل الطفلة الفلسطينية الأميركية في تكساس حادثة معزولة، بل جاءت في سياق سلسلة من الاعتداءات التي أثارت قلقا واسعا بشأن تصاعد التحيز ضد المسلمين والفلسطينيين. فقد شهدت ولاية إلينوي جريمة مروعة تمثلت في طعن طفل فلسطيني أميركي يبلغ من العمر 6 سنوات حتى الموت، بينما تعرض رجل فلسطيني أميركي آخر للطعن في تكساس. كما تعرّض متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في كاليفورنيا لهجوم عنيف نفذه حشد غاضب.