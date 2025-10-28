هل اعتقلت الشرطة مناصرة لترامب لسرقتها الغذاء بعد الإغلاق الحكومي؟

في ظل الجدل الدائر حول أزمة الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة، انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو توقيف الشرطة سيدة بزعم أنها من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد سرقتها لمواد غذائية من أحد المتاجر.

وادعى مستخدمون عبر المنصات، أن السيدة قامت بالسرقة بعد تصريحات منسوبة لترامب بأن "الطعام بات مجانيا نظرا لعدم وجود كوبونات غذائية" التي يحصل عليها محدودو الدخل في الولايات المتحدة.

المقطع الذي حظي بتفاعل كبير أثار موجة من التعليقات، إذ رأى البعض أنه يجسد تأثير خطاب ترامب المباشر على أنصاره، في حين شكك آخرون في صحة الادعاء، متسائلين ما إذا كان الفيديو حديثا أو مرتبطا بما يجري حاليا في الولايات المتحدة.

وحقق الفيديو -الذي روجه معارضون لترامب- مئات آلاف من المشاهدات، مما دفع فريق "الجزيرة تحقق" إلى تتبع المقطع المتداول، وإجراء تحليل بصري لتحديد مصدره وسياقه الأصلي، ومدى صحة الادعاء باعتقال السيدة وتصريح الرئيس الأميركي المصاحبين للفيديو.

الحقيقة

وبإجراء عملية البحث العكسي للقطات من المقطع، تبين أن مصدره حساب على "تيك توك" باسم "thenotrealaipax" في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن سلسلة من الفيديوهات الساخرة التي تسخر من تداعيات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وكما أظهر التحليل البصري بأن الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي حيث تظهر تشوهات واضحة في الوجوه وحركة الأجسام، وهي من السمات المميزة للفيديوهات المولدة، مما يؤكد أن المقطع مفبرك.

وبخصوص هذا التصريح، لم يجد فريق "الجزيرة تحقق" أي مصدر موثوق به يثبت صحتها، مما يؤكد أنها مفبركة.

ويواجه نحو 42 مليون أميركي تهديدا بالجوع إذا استمر إغلاق الحكومة الفدرالية وانقطع تمويل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية "سناب" في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويؤدي الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى حالة توقف جزئي أو كلي لعمل مؤسسات الحكومة الفدرالية، بسبب فشل الكونغرس والرئيس في الاتفاق على ميزانية تمويل الأنشطة الحكومية. وعادة ما يحدث هذا الإغلاق عندما ينتهي أجل الميزانية الحالية دون تمرير ميزانية جديدة أو قانون مؤقت للتمويل.