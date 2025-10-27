فيديو متداول على المنصات لسرقة متحف اللوفر في باريس.. ما حقيقته؟

تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم أنه يوثق عملية السرقة التي وقعت يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري داخل متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أمس الأحد بأن السلطات الفرنسية ألقت القبض على رجلين يُشتبه بتورطهما في إحدى أجرأ السرقات التي شهدتها العاصمة باريس منذ عقود، بعدما تمكنت عصابة من اقتحام متحف اللوفر في وضح النهار وسرقة مجوهرات التاج الفرنسي، التي تُقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، في عملية جريئة وثقتها الكاميرات.

ويظهر الفيديو المتداول 3 أشخاص يقتحمون إحدى القاعات، ويحطمون صناديق العرض الزجاجية ويسرقون ما بداخلها، قبل أن يفروا عبر نافذة مستخدمين رافعة.

لصوص اللوفر ظهرت لقطات لعملية سرقة وهروب لصوص متحف اللوفر في باريس باستخدام رافعة تُستخدم للنقل. pic.twitter.com/0yCsajO6mD — ABDULRHMAN🚔| عبدالرحمن (@AAAX99X) October 23, 2025

وحصد الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات، إذ بدا المشهد المصور واضحا مع وجود أشخاص آخرين يصورون من وراء أحد الجدران بالمكان، مما جعله يبدو مقنعا للبعض ويسهم في انتشاره الواسع وتفاعله الكبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ما الحقيقة؟

فريق "الجزيرة تحقق" تتبع الفيديو المتداول، وأجرى فحصا رقميا وتقنيا لتحديد مصدره، والتحقق من مدى صحته وارتباطه بعملية السرقة، وتبين أنه مولّد بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا يمت بصلة لعملية السرقة في داخل المتحف.

كما أظهر التحليل البصري للمشاهد وجود تشوهات في الوجوه والأطراف والإضاءة، وهي سمات شائعة في المقاطع المصنوعة بالذكاء الاصطناعي، كما ظهرت في الفيديو كلمة "sora" وهو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر أوامر نصية.

وبمقارنة الفيديو المتداول مع فيديو نشره متحف اللوفر عبر حسابه على يوتيوب لقاعة "أبولو" التي تعرضت للسرقة، سنجد اختلافات كبيرة في تصميم صناديق العرض الزجاجية واللوحات الفنية في سقف القاعة.

وقدرت إدارة المتحف الباريسي قيمة الأضرار الناجمة عن سرقة جواهر التاج الملكي يوم الأحد بـ88 مليون يورو، وفق ما أعلنت المدعية العامة للعاصمة الفرنسية لور بيكو أمس الثلاثاء.