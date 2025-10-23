حقيقة ظهور زرافة في نهر النيل بالقاهرة وإنقاذها بمروحية

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقاطع فيديو زعموا أنها توثق ظهور زرافة في مياه نهر النيل قرب كوبري قصر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة، مما أثار جدلا وموجة من التساؤلات.

وأظهرت المقاطع التي حققت ملايين المشاهدات على منصة "تيك توك" ما بدا أنها زرافة داخل مياه النيل، وسارع عدد من المواطنين إلى توثيق المشهد بعدسات هواتفهم.

وتتبع فريق "الجزيرة تحقق" مصدر هذه الفيديوهات للتأكد من حقيقتها، فضلا عن رصد أية تعليقات من المسؤولين في مصر بشأن الواقعة.

زوايا مختلفة

ورصد فريقنا انتشار ما لا يقل عن 5 مقاطع مصورة من زوايا مختلفة، مما دفع كثيرين إلى الاعتقاد بصحة الواقعة.

وادّعت بعض الحسابات أن الزرافة هربت من حديقة الحيوان بالجيزة قبل أن تسقط في مياه النيل قرب ميدان التحرير، غير أن لقطات أخرى أظهرت لحظة انتشالها بواسطة مروحية عسكرية.

مش عارفين الزرافة دي جت منين في نهر النيل بالقاهرة …يمكن من فيضان سد النهضة في اثيوبيا 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/mNsRPHXEMX — Bahaa Taher (@BahaaTaher19) October 21, 2025

ولاحظ فريقنا ظهور لوغو نموذج الذكاء الاصطناعي "سورا" المتخصص في تحويل النص إلى فيديو بدقة عالية، على أغلب المقاطع المنتشرة.

التحليل البصري

ويظهر التحليل البصري للمقاطع أن الفيديوهات تضمنت تشوهات بصرية في بعض العناصر، مثل ظهور برج القاهرة بشكل مختلف، وتغيير موقع أسود قصر النيل الشهيرة، فضلا عن تشوهات في شكل السيارات وألوان الحاجز الحديدي.

وبمقارنة هذه المشاهد مع صور من خدمة التجول الافتراضي "ستريت فيو" التابعة لغوغل تعود لشهر مارس/آذار 2021، من منطقة كوبري قصر النيل، يتبين أن هناك اختلافات جوهرية تؤكد أن اللقطات ليست حقيقية.

وكشفت أداة متخصصة في كشف التزييف العميق أن جميع الفيديوهات مولدة بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتوصل فريقنا إلى أن حسابا يحمل اسم "سورا أرابيك" (Sora Arabic) هو أول من قام بنشر الفيديوهات على فيسبوك قبل أن يقوم بحذفها، ويعيد نشر فيديو آخر يؤكد فيها أن فيديوهات ظهور الزرافة غير حقيقية، بل عبارة عن مشهد تخيلي مولد بالذكاء الاصطناعي.

توضيح رسمي

وفي أول تعليق رسمي، أكد التحالف الوطني لتطوير حديقتَي الحيوان والأورمان أن الفيديو المتداول مبتكر بواسطة الذكاء الاصطناعي ولا أساس له من الصحة.

أول رد رسمي على هــ.روب زرافة من حديقة الحيوان بالجيزة وغــ.رقها بالنيلhttps://t.co/C0zZ8qsZFt pic.twitter.com/cTxpgeFiZ5 — مصراوي (@masrawy) October 21, 2025

وذكر عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف أحمد إبراهيم في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن عدد الزرافات الموجود بالحديقة معدود للغاية ومألوف أمام العاملين خلال الفترة الحالية ولا يوجد ما يهدد حياتها أو يدفعها للهروب.