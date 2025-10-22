"طرقات غامضة" على باب قمرة القيادة تضطر طائرة أميركية للهبوط

شهدت رحلة جوية كانت متجهة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي حادثا غير مألوف، بعدما قرّر طاقم القيادة العودة إلى مطار الإقلاع عقب نحو 20 دقيقة فقط من الإقلاع، إثر سماع أصوات "نقرات" أو "طرقات" غامضة على باب قمرة القيادة، ما أثار لدى الطيارين مخاوف من محاولة اقتحام محتملة.

وبحسب بيانات موقع "فلايت آوير" المتخصّص بتتبع الرحلات الجوية، فقد غادرت الطائرة التابعة لشركة "آميركان إيرلاينز" مطار إيبلي في مدينة أوماها بولاية نبراسكا حوالي الساعة 4:40 دقيقة مساء، قبل أن تعود أدراجها بعد أقل من نصف ساعة، في واقعة أربكت الركاب وأثارت التساؤلات.

إعلان طوارئ وعودة عاجلة

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطيار أعلن حالة طوارئ أثناء الرحلة بعد سماعه الطرق على باب قمرة القيادة، في وقت لم يتمكن فيه من التواصل مع طاقم المقصورة عبر نظام الاتصال الداخلي.

وقال متحدث باسم إدارة الطيران الفدرالية الأميركية إن مسار الطائرة تم تحويله بسبب عطل في نظام الاتصالات الداخلي للطائرة، ما جعل الطيارين غير قادرين على التواصل مع أفراد الطاقم أو التحقق من مصدر الأصوات التي سمعوها.

وبينت التحقيقات اللاحقة أن ما ظنه الطيار محاولة اقتحام لم يكن سوى مضيفة طيران تحاول التواصل معهم بعد أن تعذّر عليها استخدام الهاتف الداخلي للطائرة بسبب العطل الفني، فلجأت إلى الطرق على الباب لإبلاغهم بالأمر.

An American Airlines flight bound for Los Angeles made an emergency landing in Nebraska after the pilots believed someone was trying to break into the cockpit, authorities and the airline reported. They later clarified that it was a false alarm caused by a technical problem in… pic.twitter.com/Yg9XqbXmvP — FL360aero (@fl360aero) October 21, 2025

استنفار أمني واعتذار الطاقم

وبعد هبوط الطائرة اضطراريا، أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي سيارات الشرطة وهي تحيط بالطائرة المتوقفة على مدرج المطار، في حين شوهد عدد من رجال الأمن يصعدون إلى متنها للتأكد من سلامة الركاب والطاقم.

وسُمع أحد أفراد الشرطة يسأل الركاب عبر الممر: "هل الجميع بخير؟"، فأجابه أحد الركاب: "لا نعرف ما الذي يحدث، لكننا بخير".

وبعد لحظات، خاطب قائد الطائرة الركاب عبر مكبّر الصوت الداخلي معتذرا عن العودة المفاجئة، موضحا: "لم نكن متأكدين مما إذا كان هناك خلل ما في الطائرة، ولهذا قررنا العودة إلى المطار. سيستغرق الأمر بعض الوقت لفهم ما يجري".

There was no security related incident at Eppley Airfield this evening. For any questions regarding AA 6469, please contact American Airlines Media Relations at mediarelations@aa.com. — Eppley Airfield (@OMAairport) October 21, 2025

توضيح رسمي من الشركة

وفي بيان رسمي، أكد مطار إيبلي في أوماها أنه لم يُسجَّل أي حادث أمني داخل المطار، مشيرا إلى أن السلطات المحلية أحالت أي استفسارات إضافية إلى شركة الطيران المشغّلة للرحلة.

من جانبها، أوضحت "آميركان إيرلاينز" أن الرحلة "عادت إلى مطار أوماها مساء الاثنين بدافع الحذر الشديد بعد مواجهة مشاكل في الاتصال بميكروفون طاقم الطائرة".

وأضافت الشركة في بيانها: "استأنفت الطائرة رحلتها إلى لوس أنجلوس بعد التأكد من سلامة الأنظمة، ونعتذر للركاب عن أي إزعاج أو تأخير تسبب به الموقف".

وبحسب التقارير الإخبارية المحلية، استغرقت عملية الفحص الفني والتدقيق الأمني قرابة 3 ساعات، قبل أن تقلع الطائرة مجددا نحو وجهتها الأصلية لوس أنجلوس بدون أي مشكلات تُذكر.

وأكدت الشركة أن جميع الركاب وطاقم الطائرة بخير، وأن الحادث كان نتيجة خلل تقني بسيط وليس تهديدا أمنيا كما خُشي في البداية.