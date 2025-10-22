خفضت الحوادث الليلية بنسبة 67%.. ماذا تعرف عن "الطرق المتوهجة"؟

تستعد ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية لتوسيع استخدام ما يُعرف بـ"الطرق المتوهجة" بعد أن أثبتت تجربة ميدانية استمرت 6 أشهر نجاحها في تقليل الحوادث الليلية بشكل ملحوظ.

وقالت هيئة النقل في الولاية، الثلاثاء، إن الاختبار، الذي أُجري على مقطع بطول 200 متر من طريق بولي باس الجبلي الشهير بخطورته، أظهر انخفاضا في الحوادث الوشيكة ليلا بنسبة 67%، وهي نتيجة وُصفت بأنها "تقدّم نوعي في سلامة الطرق".

كيف تعمل "الطرق المتوهجة"؟

تعتمد فكرة الطريق المتوهج على طلاء العلامات والخطوط الأرضية بمواد فوتولومينسنت تمتص ضوء الشمس خلال النهار وتُخزنه، لتُصدر توهجا ناعما في ساعات الليل دون الحاجة إلى إنارة كهربائية.

وبحسب الهيئة، فإن هذه التقنية تُعدّ مناسبة ليس فقط للطرق السريعة، بل أيضا لمسارات الدراجات والمشاة ومدارج الطائرات ومواقف السيارات، وأي بيئات تتسم بضعف الإضاءة أو وعورة التضاريس.

تم اختيار طريق بولي باس (Bulli Pass) -الواقع على بُعد نحو 75 كيلومترا جنوب شرقي سيدني- ليكون موقع الاختبار بسبب انحداره الشديد ومنعطفاته الضيقة، وهو من أكثر الطرق الجبلية خطورة في الولاية.

وأظهرت البيانات الرسمية تسجيل 125 حادثا وشيكا خلال 12 شهرا حتى 30 يونيو/حزيران 2024، كان 10% منها في ساعات الليل المتأخرة، أي ضعف المعدل المسجَّل في بقية الطرق الإقليمية.

وتقول هيئة النقل إن الطلاء المتوهج جعل العلامات الأرضية أكثر وضوحا للسائقين في الظلام وفي الظروف الجوية السيئة، مما ساعد على تحسين إدراك المنحنيات والمسافات وتقليل أخطاء القيادة.

سياسة شاملة

في ضوء النتائج "المشجّعة"، تدرس حكومة الولاية حاليا توسيع التجربة لتشمل مقاطع إضافية في مناطق ريفية وساحلية، مع التركيز على الطرق التي تشهد معدلات حوادث مرتفعة أو ضعفا في الإنارة العامة.

إعلان

وتقول مديرة السلامة المرورية في الولاية إن هذه المبادرة جزء من خطة نيو ساوث ويلز للحد من الوفيات على الطرق إلى النصف بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن "التقنيات الذكية منخفضة التكلفة مثل الطرق المتوهجة تُظهر أن السلامة يمكن تحقيقها بالإبداع لا بالإنفاق فقط".

تجارب دولية

تجربة نيو ساوث ويلز ليست الأولى من نوعها. ففي عام 2022، أجرت ولاية فيكتوريا تجربة مماثلة، لكنها أوقفتها لاحقا بعد أن خلصت إلى أن الفوائد في السلامة لم تكن كافية لتبرير التكلفة التشغيلية.

أما في هولندا، فقد سبقت التجارب بعقد كامل، لكنها واجهت عقبة غير متوقعة: إذ تضاءلت شدة التوهج بعد أن أصبح الطلاء رطبا، مما دفع السلطات إلى إيقاف المشروع بعد فترة وجيزة.

ورغم هذه العثرات، يرى خبراء النقل أن التقدّم في تكنولوجيا المواد الفوتولومينسنت جعلها اليوم أكثر كفاءة واستدامة، خاصة في دول مشمسة مثل أستراليا، حيث يمكن للطاقة الضوئية المخزّنة أن تدوم حتى 10 ساعات متواصلة.

طرق أكثر أمانا

يشير محللون إلى أن الطرق المتوهجة تمثل مزيجا نادرا من الابتكار البيئي والوظيفي، إذ تُقلّل الحاجة إلى أعمدة الإنارة وتحدّ من استهلاك الطاقة، في الوقت الذي تعزز فيه الأمان المروري، خصوصا في المناطق النائية.

ويقول خبير النقل آدم غرين من جامعة سيدني للتكنولوجيا، "الجميل في هذه الفكرة أنها تجمع بين البساطة والذكاء. فبدلا من إضافة ضوء، جعلنا الطريق نفسه هو الذي يضيء".