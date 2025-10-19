مرشحة عراقية تثير الجدل بمنشور ضد برشلونة ووعد بتزويج مشجعي الريال

تصدّر اسم المرشحة العراقية مروة حامد، خلال اليومين الماضيين، قوائم التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعد منشور مثير للجدل نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أثار موجة واسعة من التعليقات المتباينة.

حامد، وهي مرشحة عن تحالف التفوق في محافظة صلاح الدين، كتبت في منشورها أنها "لا تريد أن ينتخبها أي عراقي يشجع فريق برشلونة الإسباني"، وهو تصريح غير مألوف في المشهد الانتخابي العراقي، سرعان ما تحوّل إلى حديث المنصات ومادة للتندر والنقاش في آن واحد.

وانقسمت ردود الفعل بين من اعتبر المنشور مزحة انتخابية ذكية تهدف إلى كسر الجمود وجذب الانتباه وسط زحمة الحملات السياسية، وبين من رأه لا يليق بجدية الحدث ويتناول قضايا لا علاقة لها بالسياسة.

وفي تصريح تلفزيوني تابعته شبكة "الساعة" العراقية، أوضحت المرشحة مروة حامد أنها أرادت من منشورها أن يكون بداية لحملة انتخابية "مختلفة"، مشيرة إلى أنها تخطط لإطلاق مبادرة اجتماعية غير مسبوقة في حال فوزها بالانتخابات.

المرشحة مروة حامد لرووداو: سأتكفل بزواج 150 شاباً من جمهور الريال بعد فوزي بالانتخابات pic.twitter.com/MNP8sVe33Z — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) October 19, 2025

وقالت حامد في المقابلة، "قررت أن تكون حملتي موجهة للشباب، ولذلك سأطلق مبادرة لتزويج 150 شابا من جمهور ريال مدريد، وسأتكفل بجميع نفقات الزواج كهدية مني لهم في حال فوزي بمقعد في البرلمان".

وأضافت أن المبادرة تأتي "لدعم فئة الشباب التي تعاني من البطالة وصعوبة تكوين الأسرة"، مؤكدة أنها تسعى إلى تقديم نموذج مختلف للمرشحين عبر ربط السياسة بالواقع الاجتماعي.

وتأتي هذه الواقعة في وقتٍ تشهد فيه الساحة السياسية العراقية تنافسا محتدما بين الأحزاب والمرشحين مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهي الانتخابات التشريعية السادسة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.