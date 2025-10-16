مصر: توقيف سائق ومساعده تسببَا في سقوط مسن أثناء صعوده حافلة عامة

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية شمالي مصر القبض على سائق ومساعده تابعين لإحدى شركات النقل العام، بعد تورطهما في حادثة سقوط رجل مسن أثناء محاولته ركوب حافلة بمدينة المنصورة، وهي الواقعة التي وثقها مقطع فيديو أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أظهر الفيديو لحظة اقتراب المسن من باب الحافلة محاولا الصعود، قبل أن يمنعه الكمسري (جابي التذاكر) بحجة عدم وجود مقاعد شاغرة، ما أدى إلى فقدانه التوازن وسقوطه أرضا على وجهه في مشهد مؤلم، بينما واصل السائق والكمسري طريقهما بدون تقديم المساعدة.

وباشرت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية التحقيق في مقطع الفيديو المتداول، وتبين أن الرجل الذي ظهر فيه يُدعى "عم فوزي"، يبلغ من العمر 73 عاما، ويقيم بقرية ميت النحال التابعة لمركز دكرنس، وكان في طريق عودته من المستشفى بعد خضوعه لفحوصات طبية تتعلق بعينه.

وأشعلت الحادثة موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر كثير من المستخدمين أن تصرف الكمسري يعكس انعدام الحس الإنساني، مطالبين بتشديد الرقابة على سلوك العاملين في قطاع النقل العام. في المقابل، دعا آخرون إلى سنّ تشريعات أكثر صرامة تكفل حماية كبار السن وتضمن تخصيص مقاعد مناسبة لهم في وسائل المواصلات.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تكرار شكاوى المواطنين في عدد من المحافظات المصرية من سوء معاملة بعض العاملين في الحافلات العامة، ما يسلّط الضوء على الحاجة إلى تحسين الخدمات وضمان احترام كرامة الركاب، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.