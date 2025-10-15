ترامب غاضب من "تايم" لنشرها صورة أخفت شعره الأصفر.. وسخرية بالمنصات

كما يحرص على التباهي بذكائه وصحته وإنجازاته، لا يتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التباهي بشعره الأشقر. وقد وقع سابقا أمرا تنفيذيا حول قوة تدفق المياه في الحمامات الأميركية كي يستمتع بغسل شعره.

وبخلاف وسائل الإعلام الأخرى، يحب ترامب مجلة "تايم"، لكنه هاجمها هذه المرة بسبب صورة الغلاف التي أرفقتها مع مقال "يمجد إنجازاته كصانع سلام"، حيث وصف الصورة بأنها الأسوأ على الإطلاق، لأنها لم تظهر شعره الأشقر.

وقال ترامب معلقا على الصورة: لقد أخفوا شعري، وكان هناك شيء يطفو فوق رأسي يشبه تاجا عائما، لكنه صغير جدا. وقال إنه لا يحب التقاط صور له من زوايا من الأسفل.

وكان ترامب قد ظهر على غلاف المجلة الأميركية أكثر من 43 مرة، وفي عام 2024، اختارته شخصية العام، وقال ترامب حينها إن "هذا شرف كبير يدل على تقدير المجلة لإنجازاته".

وبعد أشهر، ظهر الملياردير الأميركي إيلون ماسك على غلاف مجلة جالسا في المكتب البيضاوي، وعلق ترامب: "لم أكن أعلم أن هذه المجلة لا تزال تعمل".

تعليقات

وتفاعلت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات ترامب وانتقاده للصورة على غلاف "تايم" بسبب شعره. وقد رصدت حلقة (2025/10/15) من برنامج "شبكات" بعض التعليقات.

وعلقت لمى بسخرية على هوس ترامب بشعره، وقالت

" ترامب فعل وضعية الفاشنيستا ما همّه المقال ولا ماذا قالوا.. أهم شي شعره وضعه تمام؟؟" بواسطة

بينما ركزت ندى على أسلوب الرئيس الأميركي، بقولها

"ما يعجبه العجب.. أي شي يعلق عليه.. لا يترك شي بقلبه.. اسم الله عليه كيف عنده الوقت والطاقة يراقب كل شيء بالعالم ويعلق عليه" بواسطة

كما يركز أنس على أسلوب ترامب في التعامل مع الآخرين، بقوله

"المثير للاهتمام في تصريحات ترامب أنه كل مرة يعلق كما يريد.. يعني حسب السياق الذي يناسبه المجلة تمدحني نعم أحبها لا تحبني؟ لا أعرفها" بواسطة

أما محمد، فأيد تصرف ترامب، فعلق يقول

"من حقه أن ينتقد الصورة.. هو رئيس دولة كبرى كيف يعني تلتقط الصورة من الأسفل وجودتها غريبة؟ صورة سيئة فعلا وكأنهم ما لقوا غير هذه؟؟؟" بواسطة

وتقول مجلة "تايم" إنه في بعض نوادي ترامب للغولف، هناك نسخ مزيفة من أغلفة المجلة معلقة على الحائط تظهر ترامب مع عبارة تدعي نجاحه، وطالبت بإزالة هذه النسخ المزيفة. وهناك أيضا العديد من أغلفة المجلة الأصلية معلقة في منتجع ترامب في مارالاغو.