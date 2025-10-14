شاهد.. ذيل طائرة يرتطم بالمدرج أثناء الهبوط والطيار ينقذ الموقف

شهد مطار هيثرو الدولي في العاصمة البريطانية لندن، مساء الأحد، حادثا نادرا كاد يتحوّل إلى كارثة جوية، بعدما اصطدم ذيل طائرة شحن بالمدرج أثناء الهبوط، قبل أن يتمكّن قائدها من استعادة السيطرة على الطائرة والنجاة بها دون وقوع إصابات.

ووفقا لشهود عيان ولقطات البث المباشر من مواقع مراقبة الطيران، كانت الطائرة، وهي من طراز "إيرباص" تابعة لشركة "دي إتش إل" للشحن الجوي، قادمة من مطار لايبزغ الألماني في رحلة شحن.

لكن أثناء اللمسة الأولى بالعجلات الخلفية، لامس ذيل الطائرة سطح المدرج نتيجة زاوية هبوط حادة وغير مستقرة، ما دفع الطيار إلى تنفيذ مناورة إعادة إقلاع الطائرة، صعد بعدها من جديد إلى ارتفاع آمن قبل أن يعود لاحقا ليهبط بنجاح.

Dramatic DHL A300 Tailstrike at London Heathrow Airport #avgeek #aviation pic.twitter.com/luCUfTwsSg — BIG JET TV (@BigJetTVLIVE) October 12, 2025

أظهرت بيانات الطيران، أن الحادث لم يكن ناجما عن سوء الأحوال الجوية، إذ كانت الرؤية جيدة والرياح معتدلة، ما يرجّح أن السبب يعود إلى اضطراب هوائي مفاجئ أو خطأ في زاوية الاقتراب الأخيرة.

وأوضح خبراء الطيران، أن الطائرة بدت وكأنها "ارتدت" قليلا عن الأرض قبل ملامسة الذيل، وهو ما يشير إلى فقدان جزئي في الاستقرار أو محاولة الطيار تفادي اصطدام المقدّمة بالمدرج.

وقال جيري داير، مدير قناة "بيغ جيت تي في" المتخصصة في بث رحلات الطيران المباشر، والذي كان يعلّق على الهبوط في بث حي "على ارتفاع نحو 40 قدما فقط، واجهت الطائرة هبة رياح غير متوقعة أربكت توازنها. لامس الجناح الأيسر أولا، ثم صحّح الطيار الوضع إلى اليمين، لكن الوضع بدأ يتدهور بسرعة. كانت المحركات في وضع الخمول، والجناح الخلفي مرفوعا بحدة. يبدو أنهم حاولوا حماية مقدمة الطائرة من الارتطام، فارتفعت الزاوية أكثر من اللازم، ما أدى إلى اصطدام الذيل بالمدرج".

"جميع أفراد الطاقم بخير"

وفي بيان مقتضب نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أفاد فرع "دي إتش إل" في بريطانيا "يسرّنا أن نؤكد أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم تُسجّل أي إصابات. وقد بدأنا تحقيقا مشتركا مع سلطات الطيران البريطانية لمعرفة ملابسات الحادث بدقة. وحتى اكتمال التحقيق، لا يمكننا تقديم أي معلومات إضافية".

وأضاف البيان أن الشركة تلتزم بأعلى معايير السلامة وأن الطائرة تخضع حاليا للفحص الفني الكامل.

ولم تُسجَّل إصابات في الحادث، إذ كانت الطائرة مخصصة بالكامل للشحن ويقودها طاقم صغير.

وأُغلق المدرج الشمالي في مطار هيثرو مؤقتا لإجراء عمليات التفتيش الفني، واستمر الإغلاق قرابة عشر دقائق فقط، لكن ذلك كان كافيا لإحداث اضطراب مؤقت في حركة الملاحة الجوية.

اضطرت عدة طائرات إلى التحليق في دوائر انتظار قبل السماح لها بالهبوط، في حين تأخرت أكثر من 20 رحلة مغادرة ساعةً أو أكثر، منها سبع رحلات عابرة للأطلسي.

وأكد متحدث باسم المطار أن "عمليات الفحص تمت بسرعة وأن المدرج أعيد فتحه بعد التأكد من عدم وجود تسرب وقود أو أضرار في البنية السطحية".

فوضى في مانشستر بسبب الضباب

وفي وقت متزامن تقريبا، شهد مطار مانشستر في شمال إنجلترا اضطرابات واسعة بسبب موجة ضباب كثيف، ما أدى إلى تأجيل وتحويل وإلغاء عشرات الرحلات.

إحدى رحلات شركة "إيزي جيت" القادمة من إسطنبول اضطرت للتحليق نصف ساعة في الأجواء قبل أن تُحوّل إلى مطار إيست ميدلاندز. وبعد وصول الركاب، انتظروا أكثر من ساعتين قبل أن يُسمح للطائرة بالعودة إلى مانشستر، حيث هبطت متأخرة بثلاث ساعات ونصف الساعة عن موعدها الأصلي.

وقالت الشركة في بيانها، "بسبب سوء الأحوال الجوية في مانشستر وفرض قيود على حركة الطيران، لم نتمكن من تشغيل بعض الرحلات. ورغم أن هذه الظروف خارجة على إرادتنا، فإننا نعتذر للركاب عن أي إزعاج، وقد وفّرنا لهم خيارات إعادة الحجز أو استرداد المبالغ، بالإضافة إلى الإقامة والوجبات عند الحاجة".

ووفق الإحصاءات الأولية، تسبّب الضباب في إلغاء 16 رحلة بين مغادرة ومقبلة، ما أثّر على نحو 2500 مسافر، منهم رحلات من وإلى البندقية وبرلين ودالامان التركية.