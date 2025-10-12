شاهد.. تحطم مروحية فوق شاطئ مزدحم في كاليفورنيا ونقل مصابين إلى المستشفى

نُقل 5 أشخاص على الأقل إلى المستشفى في مدينة هنتنغتون بيتش بولاية كاليفورنيا الأميركية، إثر تحطّم طائرة مروحية مدنية فوق منطقة قريبة من شاطئ مزدحم.

ووفق ما أفادت شبكة "سي بي إس" المحلية، فإن المروحية سقطت بشكل مفاجئ حينما كانت تحلّق على ارتفاع منخفض فوق الطريق الساحلي، لتصطدم بعدة أشجار نخيل قبل أن ترتطم بجسر المشاة المقابل لمنتجع "حياة ريجنسي" هنتنغتون بيتش.

وأكدت السلطات أن الشخصين اللذين كانا على متن المروحية تم إنقاذهما من بين الحطام بحالة وُصفت بالمستقرة، في حين أُصيب 3 من المارة في موقع الحادث، بينهم شخصان كانا يعبران الطريق لحظة السقوط.

وقال مسؤولون في المدينة إن جميع المصابين الخمسة نُقلوا إلى المستشفى المحلي لتلقّي العلاج، دون الكشف بعد عن مدى خطورة حالاتهم.

Watch the moment a helicopter spins out of control over Huntington Beach in southern California and crashes into a pedestrian walkway in front of a hotel. Five people were injured. pic.twitter.com/h4NiERMGrW — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 12, 2025

وأغلقت الشرطة المنطقة أمام الحركة المرورية، وطلبت من السائقين تجنّب المنطقة لساعات عدة، وتولّت فرق التحقيق والمعاينة فحص موقع الحادث.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل فتح تحقيق مشترك لمعرفة أسباب التحطم، مشيرة إلى أن المروحية من طراز "بيل 222" ثنائية المحرك، وقد صُنعت عام 1980.

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي المروحية وهي تدور بعنف في الهواء قبل أن تهوي نحو الأرض وتصطدم بالجسر المعدني وأشجار النخيل على جانبي الطريق.

وفي أحد المقاطع، يمكن رؤية جسم صغير يسقط من الطائرة قبل لحظات من تحطمها، في مشهد أثار هلع المتفرجين الذين وثّقوا الحادث بهواتفهم.

وقال شاهد العيان كيفن بولات لقناة "سي بي إس" المحلية، "سمعنا صوتا غريبا يشبه الطنين، لم يكن طبيعيا. نظرت إلى الخارج ورأيت المروحية تفقد السيطرة وتدور بسرعة نحو الطريق. رأى صديقي الشظايا تتطاير في الهواء عبر طريق المحيط الهادئ".

وأضاف شاهد آخر، "كان الناس يركضون في كل الاتجاهات. بدا وكأن الطائرة تميل باتجاه الجسر قبل أن تصطدم به مباشرة".

Five hospitalized after helicopter crash in Huntington Beach pic.twitter.com/BOlqRtaolp — 🟡 The Professor 🕵️‍♂️ (@TheNewsProfesor) October 12, 2025

Epic video of a helicopter crashing on the coast in California — five people, including a child, were injured. The pinwheel fell on onlookers filming the flight on their phones. pic.twitter.com/97OZInNJz3 — Untold News (@Untoldnewsoff) October 12, 2025

إعلان

وتبيّن أن المروحية كانت تشارك في فعالية خاصة للطيران والسيارات نُظّمت قرب منتجع ووترفرونت بيتش.

وبحسب الشرطة، كانت المروحية جزءا من عرض غير رسمي أقامته شركة "إم دي هليكوبترز" في ساحة موقف السيارات المجاور للمنتجع، حيث كان عدد من الحضور يتابعون عمليات الهبوط من على سطح مطعم ضمن ما وصفه المنظمون بأنه "عرض تمهيدي قبل الحدث الرئيسي".

وأكدت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا أن الحادث وقع على مقربة مباشرة من موقع الفعالية، لكن المنظمين سارعوا إلى نفي وجود أي علاقة مباشرة بين الحدث والتحطم.

وحتى مساء أمس السبت، لم تُعلن السلطات بعد سبب سقوط المروحية، لكن التحقيقات الأولية تتركز حول احتمال حدوث خلل ميكانيكي أو فقدان السيطرة أثناء المناورة.

وذكر بيان صادر عن المدينة أن خبراء السلامة يستخدمون تقنيات تصوير حرارية وطائرات مسيّرة لتمشيط المنطقة وجمع أدلة إضافية من موقع الحادث.

في حين أشارت مصادر إلى أن الطيارين اللذين كانا على متن المروحية من ذوي الخبرة العالية، وأن الرحلة كانت ضمن تدريب استعراضي استعدادا للمهرجان المقرر صباح اليوم الأحد.

ووفق مراسل شبكة "سي بي إس"، كان الشاطئ يشهد ازدحاما كبيرا في وقت وقوع التحطم، إذ تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع المشمسة. وشهد المارة والمتزلجون على الرمال لحظات من الفزع عندما شاهدوا المروحية تهوي بسرعة نحو الأرض قبل ارتطامها بالجسر.

وقال أحد المصطافين، "كان الناس يصرخون ويهربون نحو الشاطئ. لم نكن نصدق ما نراه، ثم بدأ الدخان يتصاعد من بين أشجار النخيل".

ورغم المشاهد المروعة، أكدت السلطات أن الاستجابة السريعة لفرق الإنقاذ حالت دون وقوع خسائر بشرية، في حين تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد السبب الدقيق للحادث الذي وصفه مسؤولون بأنه "أعجوبة نجاة وسط فوضى ساحلية".