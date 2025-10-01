الشرطة توقف متسلقا فرنسيا حاول بلوغ قمة أعلى برج في الاتحاد الأوروبي

شهدت العاصمة البولندية وارسو مشهدا استثنائيا، بعدما أوقفت قوات الأمن متسلقا فرنسيا شابا حاول صعود برج "فارسو"، أعلى ناطحة سحاب في الاتحاد الأوروبي، بيديه العاريتين ودون أي معدات أمان.

المتسلق الفرنسي تيتوان لوديك (24 عاما)، الذي اشتهر بمغامراته في "تسلق المناطق الحضرية" الخطرة، حيث بدأ محاولته متحديا الزجاج والفولاذ الذي يغلف البرج البالغ ارتفاعه 310 أمتار. ورغم خطورة المهمة، تمكن من بلوغ 230 مترا قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتوقفه.

🇵🇱 VIDEO: Titouan Leduc climbs the EU's tallest tower in Warsaw French urban climber Titouan Leduc, 24, was arrested by police after attempting to scale Warsaw's Varso Tower, the tallest skyscraper in the European Union in Warsaw. Leduc got 230 metres up, a record for him,… pic.twitter.com/4tSnmgpDkI — AFP News Agency (@AFP) September 30, 2025

لحظات من الترقب والذهول

منذ لحظة انطلاقه، جذب لوديك أنظار مئات المارة الذين تجمعوا أسفل المبنى لمتابعة مغامرته. كان يهتف "النصر أو الموت"، معبّرا عن فلسفته القائمة على المخاطرة المطلقة. وسرعان ما انتشرت صور وفيديوهات المحاولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتثير عاصفة من التعليقات بين مؤيدين يصفونه بـ"طرزان" و"سبايدرمان"، ومعارضين يرون في مغامرته "جنونا يهدد السلامة العامة".

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أُرسلت على وجه السرعة وحدات من الشرطة والإطفاء لتأمين الموقع. وعندما وصل لوديك إلى السطح الأساسي للبرج، قامت قوات الأمن بمحاصرته وإيقافه على الفور، لتنتهي المغامرة قبل أن يبلغ القمة المزودة بهوائي يبلغ ارتفاعه 80 مترا.

عواقب قانونية

الشرطة البولندية أعلنت أن لوديك اعتُقل بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وتعريض السلامة العامة للخطر، مشيرة إلى أنه قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى عام كامل. وأكدت إذاعة "آر دي سي" أن التحقيق جارٍ لتقييم حجم المخاطر التي تسبب بها تسلقه، لا سيما وأن البرج يُعد معلما مهما وحساسا في العاصمة.

رغم ذلك، تلقى لوديك دعما واسعا على الإنترنت من متابعيه الذين اعتبروا ما فعله "إنجازا تاريخيا"، في حين وصف آخرون تدخل الشرطة بأنه "قتل للحلم".

وعقب توقيفه، نشر لوديك مقطع فيديو لمحاولته على حسابه في إنستغرام، وكتب "تسلق برج فارسو! لقد نجحنا. أطول مبنى في أوروبا. بالتأكيد تسلق الأحلام. شكرا لكم جميعا على دعمكم".

ويملك لوديك أكثر من 86 ألف متابع على تيك توك، حيث يوثق بانتظام مغامراته المثيرة على ناطحات سحاب وجسور شاهقة حول العالم. يصف نفسه بأنه "مزيج بين طرزان وسبايدرمان"، وغالبا ما يحشد حشودا كبيرة تتابع تحركاته المبهرة بحبس الأنفاس.

ويعد برج "فارسو"، الذي افتُتح عام 2022 بارتفاعه البالغ 310 أمتار، أطول مبنى في الاتحاد الأوروبي، وقد أصبح رمزا للحداثة المعمارية في بولندا. إلا أن شهرته كمعلم سياحي بارز جعلته أيضا هدفا لعشاق المغامرات الخطرة، مثل لوديك، الذين يحولون جدرانه الزجاجية إلى ساحة استعراض غير مأذون.