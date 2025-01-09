شتائم وألفاظ خارجة بين نواب البرلمان اللبناني تتصدر منصات التواصل

شهدت الدورة الأولى للجلسة البرلمانية، رقم 13 لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، مشادات كلامية وصلت حد الشتائم المتبادلة وسجالات حادة بين النائبة بولا يعقوبيان، والنائب سليم عون، القيادي في التيار الوطني الحر.

بدأت اليوم الخميس جلسة للبرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي وسط أزمات متلاحقة تشهدها البلاد.

وتأتي جلسة الانتخاب بعد تطورات عدة شهدها لبنان، أبرزها حرب إسرائيل على حزب الله، إلى جانب سقوط حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا المجاورة.

مشادات كلامية وشتائم بين النواب في جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية بعد أكثر من عامين على شغور المنصب#الأخبار pic.twitter.com/2XmYPJUplr — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 9, 2025

وتفاعل الشارع اللبناني ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي مع المشاهد المتداولة من برلمان لبنان، بحيث استنكر العديد ما حدث في الجلسة التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس جمهورية لبلدهم، وقال أحد النشطاء "جلسة فضائح وإهانات" وإنه يجب الاعتذار للنائبة.

جلسة فضائح واهانات وجرصة

وما حصل من توجيه كلام معيب بحق النائبة #بولا_يعقوبيان يستلزم اعتذراً

منها بشكل خاص ومن المرأة بشكل عام .

التيار الوطني الحر ليس حراً بتوجيه الاهانات ، وعندما ينهزم بالمقارعة السياسية يلجأ الى المقارعة بالشخصي.#جرصة_نيابية #انتخاب_رئيس_الجمهورية — مريم البسام (@MariamAlbassam) January 9, 2025

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بينما وجد آخرون أن ما حدث يعتبر "تجاوزات من العيار الثقيل" خارجة من نواب برلمان لبناني كان سينتخب رئيس دولة، خاصة بعد الأزمات المتتالية التي مرّ بها لبنان منذ العام 2019، إلى بداية مرحلة من الاستقرار إلى حد ما، وفق بعض التقارير.

وصلة ردح من العيار الثقيل في البرلمان اللبناني بين النائبة المستقلة #بولا_يعقوبيان والنائب عن التيار الوطني الحر #سليم_عون في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي لم تسفر عن شيء في دورتها الأولى.#لبنان #لبنان_الجديد #بيروت pic.twitter.com/ZA0dvZQ71m — مصطفى كامل (@mustafakamilm) January 9, 2025

أما مستخدمو الفضاء الأزرق فيسبوك، فتفاعلوا بسخرية مع المشاهد بحيث شبه العديد منهم ما حدث داخل البرلمان اللبناني بالمسلسل السوري الشهير باب الحارة الذي يصور مشاهد فيها مشادات بالكلام.

وتم في الجلسة انتخاب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد، بعد فرز الأصوات في الجولة الثانية من تصويت البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية إثر شغور المنصب لأكثر من عامين.

وانتخب عون بـ99 صوتا في الدورة الثانية خلال جلسة حضرها جميع النواب الـ128. وكان البرلمان اللبناني قد علق ظهر اليوم جلسته للتشاور بعد إخفاقه في انتخاب رئيس للبلاد من الجولة الأولى.

ومنذ انتهاء ولاية ميشال عون، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة على مدى عامين، آخرها في 14 يونيو/حزيران 2023، مما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.

وتنتظر الرئيس المقبل والحكومة التي سيشكلها تحديات توصف بالكبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت فيها إسرائيل أجزاء من جنوبي وشرقي البلاد ومن الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.