مغردون ونشطاء يطالبون بمنع ترحيل عبد الرحمن القرضاوي من لبنان

عرف قرار ترحيل الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن القرضاوي، المحتجز بلبنان، وتسليمه إلى الإمارات، غضبا واسعا بين نشطاء منصات التواصل، كما نظّم النشطاء الحقوقيون وقفات احتجاجية أمام سفارات لبنان في عدة دول حول العالم، للضغط على الحكومة اللبنانية لوقف قرار التسليم.

بعد احتجازه من قبل السلطات اللبنانية قبل أيام.. وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري يقول إن الحكومة اتخذت قرارا بترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، وإن قرارا رسميا سيصدر بهذا الخصوص للمزيد من التفاصيل: https://t.co/C7zSxz0FCH pic.twitter.com/fhNfaXdXd1 — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) January 7, 2025

وأعربت منظمات دولية عن قلقها من احتمال تعرض القرضاوي -الذي يحمل الجنسية التركية- للاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمة الجائرة إذا تم تسليمه. ووصفت منظمة العفو الدولية القضية بأنها "اختبار حاسم" للسلطات اللبنانية.

وفي الوقت نفسه، تصدر وسم عبد الرحمن القرضاوي منصات التواصل، وسط دعوات لتركيا من أجل التدخل ومنع تسليمه، في قضية وصفها محاميه بأنها "الأسرع في تاريخ البلاد". واعتبرها العديد من الإعلاميين البارزين بالوطن العربي "انتهاكا للقانون الدولي وظلما بحق عبد الرحمن"

#لبنان يقرّر تسليم الشاعر عبد الرحمن القرضاوي لدولة #الإمارات..

فوق كونه قرارًا جائرا ينتهك القانون الدولي، ما المغزى من تسليمه للإمارات تحديدًا، وهو لا يحمل جنسيتها؟#الحرية_لعبد_الرحمن_يوسف pic.twitter.com/L8TOL6g9ga — خديجة بن قنة khadija Benganna (@Benguennak) January 7, 2025

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بينما اعتبر آخرون ما قامت به لبنان بأنه "سيظل عارا أبديا يلاحق الحكومة اللبنانية"

قرار الحكومة اللبنانية تسليم #عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي للإمارات بناء على ادعاءات حول رأي قاله سيظل عارا أبديا يلاحق الحكومة اللبنانية pic.twitter.com/vDo2vEwWp6 — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) January 7, 2025

لبنان وعبد الرحمن يوسف القرضاوي.. إذا تمّ تسليمه بالفعل، فسيكتب ميقاتي اسمه في سجل أسود بتاريخ لبنان، وسيطال العار تركيا التي يحمل جنسيتها. لبنان الذي كان واحة حرية للمضطهدين يسلّم شاعرا بضاعته كلمة، ودخل بطريقة مشروعة. أعيدوا النظر في القرار من أجل ما تبقى لكم من قيمة وكرامة. pic.twitter.com/3DXxgh4PGp — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) January 7, 2025

#عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي في خطر

هذا اجرام وتسلط وظلم

هذا عمل عصابات تختطف المعارضين وتسلمهم لمن يطلبهم ، وليس عمل حكومات تحترم القوانين الدولية . pic.twitter.com/uMDswUMA2I — رشيد غلام Rachid Gholam (@rachidgholam) January 7, 2025

وقد نظم العديد من معارضي قرار تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات وقفات احتجاجية أمام سفارة لبنان في عدة دول، من أجل وقف عملية التسليم لأن القرار يعتبر "جريمة إنسانية في حق عبد الرحمن القرضاوي".

كلمة د.نهال، رئيسة مجموعة مصريو برمنجهام ودعوتها للإفراج عن الشاعر #عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي وإعادته إلى تركيا pic.twitter.com/tbGEWNwb3I — الديوان الديمقراطي (@DemocraticDiwan) January 7, 2025

وأفادت وكالة رويترز الثلاثاء الماضي بأن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أكد أن السلطات ستُسلم الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن (نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي) إلى الإمارات.

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كما قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري إن الحكومة اتخذت قرارا بترحيل عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات، وإن قرارا رسميا سيصدر بهذا الخصوص وسيتم تبليغه إلى الجهات المعنية.

وأُوقف عبد الرحمن فور وصوله إلى لبنان عن طريق معبر المصنع الحدودي عائدا من سوريا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال محاميه محمد صبلوح -لمراسلة الجزيرة نت في بيروت- إن المدعي العام التمييزي أبلغه بوجود حكم غيابي ضد موكله في مصر، إضافة إلى طلب توقيف من الإمارات بسبب فيديو صوّره عبد الرحمن القرضاوي في ساحة المسجد الأموي بدمشق.