وفاة الداعية السوري سارية الرفاعي تتصدر منصات التواصل

شهد خبر وفاة الداعية السوري البارز سارية عبد الكريم الرفاعي نعيًا واسعًا، عبر المنصات، حيث وافته المنية أمس الاثنين في إسطنبول التركية عن عمر ناهز 77 عامًا بعد معاناة استمرت نحو شهرين إثر إصابته بجلطة دماغية.

وبعبارة "يوم كنت أخشاه" أعلن عمار الرفاعي خبر وفاة أبيه عبر منشور له على منصة فيسبوك.

إثر تعرضه لجلطة دماغية.. وفاة الشيخ سارية الرفاعي عن عمر ناهز 77 عامًا في ولاية #إسطنبول pic.twitter.com/ipKYQzZkqK — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) January 6, 2025

وتصدر خبر وفاته منصات التواصل محليا وعربيا، ونعاه نخبة من صناع الرأي العام السوري مستذكرين دعمه للثورة ووقوفه في وجه نظام الأسد حين اتهمه علنًا بسفك دماء السوريين خلال خطبة جمعة عام 2011. وكان هذا الموقف سببًا في نفي الشيخ إلى الخارج، ليظل رمزًا للمقاومة الفكرية والدينية.

رحم الله الشيخ سارية الرفاعي الذي صدح بالحق عام 2011 من مسجد زيد بن ثابت في دمشق، وشاء الله أن يريه النصر قبل أن يتوفاه، أتمنى أن يُشيّع بجنازة تليق به في دمشق pic.twitter.com/sfQH4gOiAZ — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) January 6, 2025

رحم الله شيخنا الحبيب #سارية_الرفاعي الذي رحل عن دنيانا بعد هجرة وجهاد ومرض، نسأله تعالى أن يكتبها في صحائف عمله، وعظم الله أجر أبنائه وبناته وأحفاده وأصهاره ومحبيه… عظم الله أجركم وإنّا لله وإنا إليه راجعون.. pic.twitter.com/THrRBBEjya — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) January 6, 2025

رحم الله الشيخ سارية الرفاعي، كان من أوائل العلماء الذين صدحوا بالحق مناصرة للثورة وأهلها من وسط دمشق وعلى منبر مسجد زيد بن ثابت آنسه الله عوضه الله الجنة! pic.twitter.com/UuksiJP9y8 — تمام أبو الخير (@RevTamam) January 6, 2025

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"وداعًا لمن تركوا أصواتهم ووحشة لياليهم في البعيد البارد" وبعبارات الحزن ودع العديد من السوريين الداعية الرفاعي، وقد كانوا يتمنون عودته ورؤيته بعد سقوط نظام الأسد.

وداعًا لمن تركوا أصواتهم ووحشة لياليهم في البعيد البارد؛ قناديلا تُضيء لمن سيأتي بعدهم ..

لم يكن الشيخ "سارية عبدالكريم الرفاعي" مجرد اسم يتردد في أوساط الناس..

لم يكن مجرد خطيب يعتلي منابرهم .. أو يُفتي ويعِظ ويُرشد بالشكل المُتكرر المُعتاد..

بل كان قبسا من نور الله الذي… pic.twitter.com/nmw6Cp527A — احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) January 6, 2025

بينما استذكر العديد من النشطاء في العالم العربي فضل الداعية الراحل على الشباب، وقال أحدهم "رحل اليوم إلى ربه تاركًا خلفه أثرًا لا يُمحى، وطلابًا تربوا على يديه".

الشيخ الجليل، العالم المصلح، والداعية الرباني، الذي عاش حياته آمرًا بالمعروف وناهيًا عن المنكر، صاحب الكلمة الشجاعة والمواقف الثابتة.. أحسبه والله حسيبه، ولا أزكيه على الله.. الشيخ #سارية_الرفاعي رحمه الله، رحل اليوم إلى ربه، تاركًا خلفه أثرًا لا يُمحى، وطلابًا تربوا على يديه،… pic.twitter.com/nLvyrrbvzp — د. حسن الحسيني (@7usaini7) January 6, 2025

ووُلد الرفاعي في العاصمة السورية عام 1948، ونشأ في كنف والده الشيخ عبد الكريم الرفاعي أحد أبرز علماء دمشق.

وكان من أول المنتقدين لمجزرة ارتكبتها قوات الأسد بمحافظة حماة في أغسطس/آب 2011 بداية شهر رمضان، إذ خطب الشيخ الرفاعي بعد صلاة الفجر بالناس، مهددًا بتصعيد الاحتجاجات إن لم يتوقف النظام عن جرائمه بحق الشعب.

"سورية بأسرها ستقوم إن لم ينسحب الجيش، وإن لم يفرجوا عن المعتقلين .."

من كلمة الشيخ #سارية_الرفاعي في أول أيام شهر رمضان في جامع زيد بن ثابت بمدينة دمشق، بعد يوم من اجتياح قوات نظام الأسد مدينة حماة بالدبابات، 1 آب/أغسطس 2011. #الذاكرة_السورية pic.twitter.com/SxNPdLY7wR — الذاكرة السورية (@TheSyrianMemory) January 6, 2025