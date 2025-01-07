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وفاة الداعية السوري سارية الرفاعي تتصدر منصات التواصل

الشيخ سارية الرفاعي منصة اكس - @enabbaladi
نشطاء عرب يستذكرون فضل الشيخ الرفاعي على الشباب (مواقع التواصل)
إيمان بوجملين
7/1/2025

شهد خبر وفاة الداعية السوري البارز سارية عبد الكريم الرفاعي نعيًا واسعًا، عبر المنصات، حيث وافته المنية أمس الاثنين في إسطنبول التركية عن عمر ناهز 77 عامًا بعد معاناة استمرت نحو شهرين إثر إصابته بجلطة دماغية.

وبعبارة "يوم كنت أخشاه" أعلن عمار الرفاعي خبر وفاة أبيه عبر منشور له على منصة فيسبوك.

 

وتصدر خبر وفاته منصات التواصل محليا وعربيا، ونعاه نخبة من صناع الرأي العام السوري مستذكرين دعمه للثورة ووقوفه في وجه نظام الأسد حين اتهمه علنًا بسفك دماء السوريين خلال خطبة جمعة عام 2011. وكان هذا الموقف سببًا في نفي الشيخ إلى الخارج، ليظل رمزًا للمقاومة الفكرية والدينية.

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"وداعًا لمن تركوا أصواتهم ووحشة لياليهم في البعيد البارد" وبعبارات الحزن ودع العديد من السوريين الداعية الرفاعي، وقد كانوا يتمنون عودته ورؤيته بعد سقوط نظام الأسد.

بينما استذكر العديد من النشطاء في العالم العربي فضل الداعية الراحل على الشباب، وقال أحدهم "رحل اليوم إلى ربه تاركًا خلفه أثرًا لا يُمحى، وطلابًا تربوا على يديه".

 

ووُلد الرفاعي في العاصمة السورية عام 1948، ونشأ في كنف والده الشيخ عبد الكريم الرفاعي أحد أبرز علماء دمشق.

وكان من أول المنتقدين لمجزرة ارتكبتها قوات الأسد بمحافظة حماة في أغسطس/آب 2011 بداية شهر رمضان، إذ خطب الشيخ الرفاعي بعد صلاة الفجر بالناس، مهددًا بتصعيد الاحتجاجات إن لم يتوقف النظام عن جرائمه بحق الشعب.

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المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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