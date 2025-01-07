عودة الحياة إلى مطار دمشق الدولي تشعل المنصات

غزت صور بدء مطار دمشق الدولي عمله صباح اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام شهرا منذ سقوط نظام بشار الأسد منصات التواصل الاجتماعي وكان المطار قد استأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق، كما استقبل طائرات تنقل المساعدات من عدة دول.

وبالأهازيج ومشاعر الفرحة عبّر السوريون عن فرحهم قبيل انطلاق أول رحلة جوية دولية من الدوحة إلى مطار دمشق الدولي.

وكانت الخطوط الجوية القطرية الأسبوع الماضي قد أعلنت أنها ستستأنف رحلاتها إلى سوريا اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بإطلاق 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق، بعد نحو 13 سنة من التوقف.

بالأهازيج والأغاني الوطنية.. سوريون يعبرون عن فرحهم قبيل انطلاق أول رحلة جوية دولية من الدوحة إلى مطار #دمشق بعد سقوط نظام الأسد#فيديو pic.twitter.com/wto9lMtSbg — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) January 7, 2025

المشاهد لقيت تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي على المستوى العربي والمستوى العالمي بحيث تم تداول الصور على نطاق واسع بين المستخدمين، وبعبارة "ارفع راسك فوق، انت سوري حر" عبّر مستخدمو الفضاء الأزرق عن فرحتهم بعودة الحياة إلى مطار دمشق اليوم بعد توقفه بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا.

"هذه أجمل وأغلى بطاقة صعود طائرة في حياتي" هكذا غرد أحد النشطاء السوريين، عاد إلى بلده على متن إحدى الطائرات الأولى التي ستحط على مطار دمشق الدولي اليوم بعد عودة نشاطه.

سافرت إلى أكثر من ١٥٠ بلدا في العالم محاضرا وسائحا، لكن هذه أجمل وأغلى بطاقة صعود طائرة في حياتي، انظروا الى اسم دمشق عاد جميلا إلى شاشات مطار الدوحة، كل السوريين وهم في طريق رحلتهم الأولى إلى دمشق، بعضهم لم يزر بلده من ١٥ عاما واخرون ١٣ عاما اما أنا ف ١٨ عاما هي كما قلت للمضيفة… pic.twitter.com/SzilLaBwSa — Radwan Ziadeh رضوان زيادة (@radwanziadeh) January 7, 2025

أول مرة يعود السوري مبتهجا الى وطنه لا يخاف اعتقال ولا حرامية مطار ولا شبيحة الرحلة من قطر الى دمشق pic.twitter.com/AVUoIQQnVA — الثورة السورية – ثوار القبائل والعشائر (@syria7ra) January 7, 2025

ويعتبر مطار دمشق الدولي، أحد أهم مراكز الحركة الجوية والشحن في سوريا، وأكبر المطارات فيها. يبعد عن العاصمة دمشق نحو 25 كيلومترا شرقا، وهو المقر الرئيسي ومركز عمليات شركة الخطوط الجوية السورية، ويعتبر ثاني مطار يتم إنشاؤه بعد مطار المزة غرب دمشق.

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يأتي ذلك في وقت تشهد المعابر الحدودية التركية-السورية منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي حركة نشطة، مع تدفق أعداد كبيرة من السوريين المقيمين في تركيا العائدين إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.