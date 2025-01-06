مقاهي سوريا تحتفل بسقوط النظام وتجمع "فناني الثورة" والمغتربين

سوريا – تحوّلت المقاهي في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد المخلوع إلى أماكن للاحتفال والغناء بانتصار الثورة، وتجمع للفنانين والناشطين، بعد أن كانت تخلو من أي مظاهر للبهجة أو نقاشات وحوارات في الشؤون السياسية، وهو ما أظهرته مقاطع فيديو نشرها سوريون عبر المنصات في الآونة الأخيرة، وجسّدت هذا التحول الكبير.

وشهد مقهى "الروضة" الشهير في دمشق ليلة الأحد الماضي تجمعا شبابيا من فنانين وصحفيين وناشطين، عبروا عن فرحتهم بانتصار الثورة بأغانٍ ثورية، وذلك بحضور الفنان السوري "وصفي المعصراني"، المعروف بـ"فنان الثورة"، الذي أعلن عن حفل أطلق عليه اسم "حفل النصر" خلال الأيام القادمة في دمشق وحمص وحلب وباقي المحافظات، لافتا إلى أن الأرباح ستذهب لمنظمات خيرية لرعاية الأيتام أو إعادة توطين السوريين.

وحضر عدد غفير من السوريين إلى مقهى "الروضة" للاستمتاع بالجلسات الطربية، في حين عبر أغلبهم عن فرحتهم بانتصار الثورة وعودة بعض المغتربين وزوال الخوف من الدخول إلى سوريا، حيث لم يجتمع السوريون في المقاهي خشية من "المخبر السري" أو رجال الأمن الذين كان نظام الأسد يوظفهم لمتابعة أحاديث المقاهي.

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ومن دمشق إلى حمص، احتفى شبان سوريون في مقهى "الفرح" بانتصار الثورة بترديد أغاني وهتافات بمشاركة الفنان السوري "نوار بلبل"، الذي عُرف بمعارضته الشديدة للنظام، في مشهد يجسد ظاهرة تحول المقاهي إلى صالات للاحتفال بمنجزات الثورة ونقل التجمعات من ساحات الاحتجاجات إلى المقاهي.