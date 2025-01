قضى 5 أيام بين الأسود والأفيال.. طفل من زيمبابوي ينجو من الموت بأعجوبة

تمكن صبي من زيمبابوي يبلغ من العمر 7 سنوات من البقاء على قيد الحياة مدة 5 أيام في حديقة "ماتوسادونا" الوطنية، التي تُعد موطنا لأسود وأفيال وحيوانات مفترسة أخرى، وذلك بعد أن قطع مسافة تقارب 49 كيلومترا (30 ميلا) بعيدا عن منزله.

وبدأت الحادثة عندما تاه الصبي تينوتيندا بودو أثناء تجوله في محيط قريته بمنطقة ماشونالاند الغربية (شمال زيمبابوي)، ليجد نفسه وسط واحدة من أخطر الحدائق الوطنية في أفريقيا، حيث يعيش حوالي 40 أسدا، إلى جانب الفيلة وأفراس النهر والحيوانات البرية الأخرى.

وبحسب تصريحات عضو البرلمان المحلي موتسا مورومبيدزي، "أمضى تينوتيندا أياما في البرية نائما على الصخور، محاطا بزئير الأسود ومرور الأفيال، معتمدا على غريزته للبقاء على قيد الحياة".

🇿🇼🦁 MIRACLE IN ZIMBABWE

A 7-year-old boy, Tinotenda Pundu, survived 5 days in a lion-infested national park. Lost in the wild, he fed on berries, dug for water, and walked nearly 50km. He slept on rocky outcrops to avoid predators and was found thanks to his footprints.… pic.twitter.com/yuHUw51BFF

— Breaking News (@PlanetReportHQ) January 3, 2025