اليابان.. بيع سمكة تونة بـ1.34 مليون دولار في مزاد

بيعت سمكة تونة زرقاء الزعنفة في اليابان اليوم الأحد بنحو 1.34 مليون دولار خلال مزاد رأس السنة التقليدي على التونة في العاصمة طوكيو.

ودفعت مجموعة "أونوديرا غروب" لمطاعم السوشي المرموقة والحاصلة على نجوم من دليل "ميشلان" 207 ملايين ين (1.34 مليون دولار)، في مقابل السمكة التي يبلغ وزنها 276 كيلوغراما، والتي تم اصطيادها في أوما بمقاطعة أوموري شمال البلاد.

وقال المدير العام لشركة "أونوديرا فود سيرفيسز" شينجي ناغاو للصحافيين بعد المزاد إن "أول سمكة تونة يُفترض أن تجلب الحظ السعيد. نتمنى أن يأكلها الناس وأن يقضوا سنة رائعة".

ودفع صاحب المطعم نحو نصف هذا المبلغ (114 مليون ين) العام المنصرم لشراء لقاء سمكة مماثلة.

لكن المبلغ القياسي يعود إلى عام 2019 وهو 333.6 مليون ين (2.8 مليون دولار في ذلك الوقت)، وقد دفعه كيوشي كيمورا الذي يصف نفسه بـ"ملك التونة" لقاء سمكة تزن 278 كيلوغراما.