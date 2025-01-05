بعد 14 عامًا من اختفائه.. العثور على شاب جزائري في سوق أهراس

عثرت السلطات الجزائرية على شاب كان مفقودًا منذ 14 عامًا في ولاية سوق أهراس، لتُغلق قضية أثارت مشاعر المجتمع الجزائري منذ العام 2009، بعد اختفاء الشاب المدعو نصيب عبد الحليم بشكل غامض.

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، تم تحديد موقع الشاب في وسط مدينة سوق أهراس بعد ورود بلاغات من سكان محليين، حيث عُثر عليه مساء الجمعة الماضي، وكان في حالة صدمة، وغير قادر على التحدث.

لم تُكشف بعد التفاصيل الكاملة عن ظروف اختفائه ومكان تواجده طوال هذه السنوات، إلا أن حالته الصحية والنفسية تُظهر معاناة طويلة.

وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا حاسمًا في تسليط الضوء على القضية، حيث بدأت الأخبار تنتشر عن رصد الحليم في ولاية سوق أهراس.

وساعدت هذه الجهود السلطات في جمع المعلومات والعثور على الشاب، والذي كان بحالة صدمة ولم يستطع الكلام إطلاقا.

وشبه رواد منصات التواصل الاجتماعي قصة نصيب عبد الحليم بقضية عمر بن عمران، الذي اختفى لمدة 26 عامًا قبل أن يتم العثور عليه في بيت جاره الذي كان يسجنه بالقرب من منزل عائلته في ولاية الجلفة.

وفي حالة عمر، بدأ الكشف عن قضيته بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بأنه على قيد الحياة. وأعيد فتح ملفه، مما أسفر عن العثور عليه في ظروف مأساوية.

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وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف ملابسات اختفاء نصيب عبد الحليم. وتتعاون السلطات مع العائلة لجمع المزيد من المعلومات حول حالته النفسية والجسدية وظروف احتجازه، إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء اختفائه.